Александр и Анастасия уехали на отдых и попали в аварию.

В Турции погибла пара студентов из Украины.

Об этом вечером в воскресенье, 16 мая, сообщили в Институте бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета, где учились влюбленные.

"Невозможно принять... Вчера погибли двое наших студентов... Попов Александр и Пришко Анастасия... Совсем юные...самые Лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института... Красивая и любящая пара... Словами сложно выразить боль и печаль... Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДва месяца боролась за жизнь: умерла украинка, пострадавшая в аварии автобуса в ПольшеКак пишет "Данкор" со ссылкой на информацию института, студенты были на отдыхе в Турции. Они взяли напрокат машину, однако не справились с управлением и попали в смертельную аварию.

По данным Hurriyet, авария произошла около 20:30, в машине было четыре человека, авто перевернулось. Александр скончался на месте, а Анастасия - в больнице.

Двое других людей в машине - Владислав Зикран и Анастасия Нестеренко - выжили, их госпитализировали с травмами.

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Автор: Катерина Комолова