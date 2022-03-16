Испания предлагает довольно простые условия для въезда украинских беженцев.

24 февраля началась война Украины с Россией, которая вынудила многих украинцев покинуть свои дома. Более 3 миллионов граждан уже выехали из Украины. Одной из стран, которая готова принять беженцев, является приветливая и жаркая Испания.

Как добраться до Испании

Доехать до Испании напрямую из Украины нельзя. Сначала вам нужно выехать в одну из стран Евросоюза, а оттуда добираться до Испании на автобусе или поезде. Также можно доехать на своем автомобиле, но обязательно нужна зеленая карта.

Помощь с трансфером в Испании можно найти у местных волонтеров в приграничных украинских городах. Во Львове, Черновцах, Мукачево и других западных городах можно найти центры помощи беженцам или палатки волонтеров. Спросите у волонтеров, как можно недорого доехать в Испанию.

В Испанию также можно долететь на самолете из Польши, Венгрии, Словакии, Румынии. Лоукостер WizzAir предлагает бесплатные авиабилеты для украинцев. При бронировании билета введите данные своего загранпаспорта или ID-карты.

Документы для въезда в Испанию 2022

На территорию Испании можно попасть с биометрическим паспортом. Если его нет, а также нет визы, то нужно обратиться в консульский отдел соседних стран: Польши, Румыния, Венгрии и т.д. Там рассмотрят дело и предоставят разрешение.

При пересечении границы с ребенком нужно иметь свидетельство о рождении и документ о подтверждении родства.

Документ о вакцинации или ПЦР-тест не обязательны, но вас могут попросить сдать тест после прибытия в Испанию.

Как получить временную защиту в Испании

Каждый украинец, который пересекает границу с Испанией, автоматически получает временную защиту. Вместе с ним такой статус получат его дети и родственники. Ранее УНИАН рассказывал, что такое временная защита в ЕС и какие преимущества она дает.

Жилье для беженцев в Испании

Украинцы, которые прибыли в Испанию, могут обратиться в Центр приема беженцев. В Барселоне он находится в выставочном центре Fira de Barcelona, в Мадриде - в здании Centro de formación de la Seguridad Social, в Аликанте - в больнице Hospital General Universitario Dr. Balmis.

Местные жители могут бесплатно приютить украинцев. Найти жилье у испанцев можно на сайтах Прихисток, EU4UA или Shelter for Ukraine.

Проезд с животным в Испанию

Если у вашего животного нет чипа и международного ветеринарного паспорта - вам нужно сделать эти документы сразу после выезда из Украины в соседнюю страну. Иначе вас не пустят в Испанию. Подробнее мы рассказывали здесь.

В Испании животное можно временно сдать в приют, если в вашем жилье нельзя поселяться животными. Найти приют можно по запросу fundacion de ayuda animales + город.

Полезные контакты

Информацию об эвакуации в Испанию можно найти по телефону +372 56782288 (каждый день с 9:00 до 19:00), по электронной почте: ukraina@pagulasabi.ee, в Телеграм-канале, на горячей круглосуточной линии для украинцев +34910474444.

Помощь украинцам в Испании - ucranianos.es.

Координация помощи украинцам - UkrHelp.

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