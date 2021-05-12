Консультации назначены на сегодня. Между тем противостояние на Ближнем востоке разгорается с новой силой.

Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Читайте такжеВ израильском городе Лод ввели чрезвычайное положение из-за беспорядков (видео)Об этом со ссылкой на источник в Совбезе сообщает ТАСС. На проходивших в понедельник консультациях Совбезу ООН не удалось прийти к единому заявлению по ситуации в Восточном Иерусалиме. Согласно информации источников издания, в этот раз принятие совместного документа также маловероятно.

Между тем, в настоящее время в Израиле продолжаются обстрелы и авиаудары. Исламистские группировки ведут по израильским городам обстрел ракетами из сектора Газа. Израильские военные отвечают ракетами и авиаударами. Число жертв растет.

Во вторник днем в результате воздушных ударов израильских сил было разрушено 13-этажное здание в Газе "Бурдж-Ханади", где находились офисы движения ХАМАС. Собщается, что примерно за полтора часа до удара Израиль предупредил местных жителей, чтобы они срочно эвакуировались, данных о жертвах этого нападения пока нет.

Обострение палестино-израильского конфликта: как все началось

Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечается в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек, передает Би-би-си.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.

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Автор: Ирина Погорелая