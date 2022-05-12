Врач сказал, что сделает, когда президента РФ не станет.

Украинский врач-педиатр высшей категории и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский дал обещание, которое касается президента Российской Федерации Владимира Путина.

Медик в интервью журналисту Дмитрию Гордону пообещал, что сбреет бороду, когда президент России "сдохнет".

Комаровский добавил, что бороду подстригает.

"Я побреюсь, когда он сдохнет… Мне многие уже сказали, что мне с бородой тоже хорошо. Может быть, я к ней привыкну. И он сдохнет, а я ему назло буду с бородой ходить", - заявил врач.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Одессе, Николаеве, Херсоне, Львове, Днепре и Мариуполе.

В Управлении верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщали, что в нашей стране уже задокументирована гибель 3 381 человека.

В конце марта Евгений Комаровский назвал диагноз Владимира Путина - "сочетание шизофрении и е*анутости".

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