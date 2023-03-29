США постепенно теряют свое влияние в этом регионе на фоне усиления партнерства КНР с Ираном и Россией.

Противостояние между Соединенными Штатами Америки и Китаем за зоны влияния на Ближнем Востоке максимально обострилось не в пользу американской демократии.

Об этом говорится в статье арабской газеты Al Sharq Al Awsat. СМИ отмечают, что на фоне войны в Украине американская дипломатия стала проигрывать той деятельности, которую развернул МИД КНР в ближневосточном регионе.

В частности, упоминается успех Китая в нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, а также действенность внешней политики Си Цзиньпина (главы КНР) в налаживании связей между Китаем, Ираном и Россией.

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Кроме этого, на ситуацию на Ближнем Востоке не в пользу США влияют попытки Москвы помирить Сирию с Турцией, а Китая - Сирию с Саудовской Аравией, пишут СМИ.

Со своей стороны Вашингтон также пытается укрепить сотрудничество с противниками Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, США удалось совершить беспрецедентный прорыв в дипломатических отношениях между внешнеполитическими противниками Японией и Южной Кореей (долгое время последняя считалась одной из колоний Японии).

Однако этого может оказаться недостаточно на фоне успехов КНР. Издание считает, что США должны укрепить свои позиции на Ближнем Востоке более глобально для того, чтобы восстановить свой статус главного "игрока".

Напряженность между США и Китаем может спровоцировать конфликт с Индией

Напомним, что увеличение влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и напряжение в отношениях с США может привести к открытым боевым действиям на границе с Индией.

Нью-Дели и Вашингтон в настоящее время являются членами стратегического альянса Quad, который был сформирован в 2004 году с целью при помощи общих усилий Австралии, Индии, США и Японии сдерживать агрессию Китая.

Недавно командующий армией Индии Манодж Панде в комментарии Bloomberg рассказал о тревожных тенденциях, к которым может привести усиление соперничества США и Китая за влияние в регионе.

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