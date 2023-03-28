Нью-Дели и Вашингтон, наряду с Японией и Австралией, являются членами так называемой группировки Quad, которая рассматривается как противодействие растущей напористости Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

По мере того как отношения между Вашингтоном и Пекином ухудшаются, напряженность на границе между Индией и Китаем может перерасти в более крупный конфликт, предупредил командующий армией южноазиатского государства.

Оспариваемые границы и нарушения границ "остаются потенциальным триггером эскалации", сказал генерал Манодж Панде, пишет Bloomberg.

Двусторонние связи между двумя странами "действительно находятся под влиянием соперничества великих держав, которое в настоящее время разыгрывается между Китаем и США".

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Панде, выступавший в Университете Савитрибай Пхуле в городе Пуна на западе Индии, стал первым официальным лицом, увязавшим растущее соперничество между США и Китаем и потенциальным ухудшением и без того напряженных отношений между азиатскими соседями.

Нью-Дели и Вашингтон, наряду с Японией и Австралией, являются членами так называемой группировки Quad, которая рассматривается как противодействие растущей напористости Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Пекин раскритиковал группу как "клику", которая может разжечь новую холодную войну.

Отношения Индии и Китая - детали

Отношения США и Китая ухудшились из-за войны России на Украине. В то время как США ведут своих союзников к изоляции и наказанию Владимира Путина, Китай поддерживает Москву. Председатель КНР Си Цзиньпин недавно посетил Россию, где две страны договорились о расширении сотрудничества.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что представление о союзе Китая и России значительно преувеличены.

Индия и Китай разделяют спорную гималайскую границу протяженностью 3488 километров (2167 миль). Эти двое вовлечены в пограничный конфликт — худший за четыре десятилетия — в течение последних двух лет, когда солдаты с обеих сторон были убиты в одном столкновении в июне 2020 года. Обе стороны мобилизовали тысячи военнослужащих, артиллерийских орудий и истребителей.

Обе стороны провели 17 раундов дипломатических и военных переговоров по урегулированию пограничного кризиса, но добились постепенного успеха.

Индия одобрила масштабную закупку оружия на фоне напряженности в отношениях с Китаем и Пакистаном. На приобретение ракет, вертолетов, артиллерии и систем радиоэлектронной борьбы потратят 8,5 млрд долларов.