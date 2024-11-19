Российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ, в которой в частности предусмотрено, что агрессия против РФ (и Беларуси) даже с применением обычного оружия, или наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств ПРО, крылатых и баллистических ракет малой и средней дальности, могут быть основанием для применения Россией ядерного оружия. Иными словами, применение Украиной западных ракет против России может получить ядерный ответ.

Формально, такое основание было и до этого (и не означает его задействование). Ведь Украина неоднократно применяла для ударов в глубь территории России западное военное оружие. И если бы россияне хотели ответить на это ядерным ударом, то давно бы это сделали, не дожидаясь никаких изменений в своей ядерной доктрине. Путин неоднократно доказывал, что внутренние документы России, начиная с Конституции, ничего не стоят.

Таким образом, эта реакция на разрешение США использовать их ракеты для ударов вглубь России напоминает истерику.

Путин понимает, что его угрозы не воспринимаются Западом, поэтому снова повышает ставки. При этом, напомню, россияне такой шантаж применяют давно, каждый раз заявляя о снижении порога применения ядерного оружия. А параллельно делают другой "ответ" Западу. Это, кстати, уже происходит: в этом контексте можно вспомнить повреждение оптоволоконного кабеля в Балтийском море, где заметили российский разведывательный корабль, или другие спецоперации против европейских стран-членов НАТО - поле для действий россиян достаточно широкое.

Видео дня

На кого и на что сейчас рассчитан ядерный шантаж?

Во-первых, Путин надеется, что это подействует на новую команду избранного президента США Дональда Трампа. К примеру, тот же Илон Маск до колик в желудке боится таких действий России и пишет различные посты о ядерном апокалипсисе. Поэтому не исключено, что это может сработать.

Во-вторых, это инструмент для давления на европейцев, позиция которых постепенно централизуется в противодействии России. Например, некоторые европейцы, как французы и британцы, уже начинают говорить, что должны взять на себя лидерство в поддержке Украины, когда Трамп начнет руководить США и американцы (вероятно) откажутся помогать нашему государству. Кроме того, речь идет о начале милитаризации ЕС. И это имеет практические показатели в виде увеличения подразделений, модернизации, роста объемов госзаказа на военно-промышленный комплекс, переброски войск...

Ситуация слишком ускоряется, и российский диктатор вынужден был реагировать - даже не захотел дождаться инаугурации Трампа, чтобы увидеть, какие шаги он сделает.

А запугивание ядерным оружием вполне может подействовать на определенную категорию европейских политиков. В частности, РФ рассчитывает на ту часть европейского политического истеблишмента, которая использует тему российской угрозы для критики действующей власти в своих странах, разыгрывая карту миротворцев или уступок России. Учитывая, что в 2025-м и 2026-м годах Европа будет проходить очередной электоральный трек - там будет много выборов в различные органы власти, ядерный шантаж может сработать в пользу условно пророссийских политических сил, или реальных попутчиков РФ в европейских странах. Наконец, у населения этих стран нет никакого энтузиазма, чтобы война пришла на их красиво подстриженные газончики, которые могут превратиться в линию окопов.

Однако далеко не все в Европе воспринимают ядерные страшилки Путина за чистую монету. Он и сам не самоубийца (хотя способен на какую-нибудь провокацию, в том числе с применением ядерного оружия). Но они видят свои электоральные расклады, поэтому им надо убеждать своего избирателя в том, что они никоим образом не допустят ядерной войны или атомной зимы в условном Копенгагене.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества