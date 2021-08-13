Теперь Уитни просит всех называть ее Стиви Лэйн.

19-летняя приемная дочь известного рэпера Эминема Уитни совершила каминг-аут как небинарная персона.

Об этом пишет The Sun.

"Смотрите, как я становлюсь более уверенным в себе. Я постоянно расту и меняюсь, – написала она в соцсетях. – Называйте меня Стиви".

Отныне Уитни просит всех называть ее Стиви Лэйн.

Читайте такжеДочь Уилла Смита совершила каминг-аутДевушка не против, чтобы к ней обращались как в женском и мужском роде, так и в множественном числе.

Известно, что Эминем удочерил ее в 2005 году, когда она была маленькой, после возобновления отношений с ее матерью Кимберли Энн Скотт.

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Автор: Катерина Шварц