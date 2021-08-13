Эминем удочерил Уитни, когда она была маленькой / фото instagram.com/eminem
19-летняя приемная дочь известного рэпера Эминема Уитни совершила каминг-аут как небинарная персона.
Об этом пишет The Sun.
"Смотрите, как я становлюсь более уверенным в себе. Я постоянно расту и меняюсь, – написала она в соцсетях. – Называйте меня Стиви".
Отныне Уитни просит всех называть ее Стиви Лэйн.
Приемная дочь Эминема совершила каминг-аут / фото tiktok.com/@st0nedc0w
Читайте такжеДочь Уилла Смита совершила каминг-аутДевушка не против, чтобы к ней обращались как в женском и мужском роде, так и в множественном числе.
Известно, что Эминем удочерил ее в 2005 году, когда она была маленькой, после возобновления отношений с ее матерью Кимберли Энн Скотт.
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