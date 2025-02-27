Остросюжетный "триллер" об украинских недрах, похоже, переходит к наиболее драматической стадии: подписанию с "дьяволом" - простите, лидером свободного мира - рамочного соглашения. После чего "дьявол" может превратиться в доброго "Санта Клауса", который даст Украине мешок взрывных "подарков". Или, наоборот, продаст нас "Гринчу" из северного болота в обмен на обещания в дружбе. Лотерея пошла на второй круг.

Параллельно Франция нам также сделала достаточно "толстый" намек, что французы и себе хотят похожее соглашение о недрах. Потому что им тоже нужны "ресурсы для оборонных технологий". Сам факт альтернативных предложений помог нам в переговорах с Трампом, ведь его предложение больше не монопольное, и поэтому принудить нас к чему-то будет труднее. Приходится идти на уступки или признавать поражение, а Трамп поражений не любит.

На самом деле, это формирование о "ресурсах для оборонных технологий" - ключевое во всей истории с недрами. Ведь требования по редким металлам звучали от Трампа еще и по отношению к Тайваню, Канаде, Гренландии - и все под предлогом "лишь бы не досталось китайцам".

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Недавно, например, американские чиновники встретились с представителями японской Tokyo Electron и нидерландской ASML чтобы обсудить ограничения по обслуживанию их оборудования в Китае. Эти компании являются крупнейшими в мире производителями аппаратуры для изготовления полупроводников. То есть эта тема с недрами и редкими металлами действительно глобальная и приоритетная для США, потому что они ее продвигают на всех уровнях.

А почему это так важно для США? Потому что вся концепция "сделать Америку великой снова" сводится к возвращению в Штаты промышленного производства, что невозможно, если ты не контролируешь те редкие металлы, которые становятся все более востребованными. А Китай, который имеет почти монополию в этой области, с 2010 года искусственно уменьшал экспорт этих ресурсов, провоцируя дефицит полупроводников и других важных для электроники элементов у всех, кто имеет производство за пределами Поднебесной.

То есть, эти ресурсы стали мощным инструментом протекционизма со стороны КНР, о чем Трампу рассказали предприниматели из его окружения, которые как раз хорошо разбираются в технологиях.

Речь, кстати, не только о гражданских, но и о военных технологиях. Не зря же французы именно такую формулировку выбрали после визита президента Макрона в США.

И теперь Трамп маниакально ищет, во-первых, как Штатам получить как можно больше этих важных элементов, а во-вторых - как ухудшить доступ к таким месторождениям прежде всего Китаю, но также ЕС и всем возможным конкурентам. Поэтому соглашение с Украиной так важно для Трампа и всех "MAGA". К тому же Вашингтон делает подобные предложения даже РФ, пытаясь таким образом не просто "перекупить" Путина, но и заблокировать доступ Китая к российским ресурсам.

Поэтому наиболее ревностно, хотя и пока молча, за американскими переговорами с украинцами, россиянами и европейцами наблюдает Китай. Наблюдает и выжидает. То, что вся активность Трампа прямо или косвенно будет направлена против Поднебесной, к которой Белый дом как раз и применяет принцип "мир путем силы", было понятно еще до выборов.

УНИАН еще на фоне выборов в США разбирал группы влияния в Белом доме, где отныне будут доминировать "китаеведы". То есть те, кто отвечает в Вашингтоне за внешнюю политику, теперь переориентируют весь фокус внимания именно на КНР. Для этого они хотят высвободить американские деньги и ресурсы со всех направлений, кроме китайского. Блокада Китая - это действительно задача нетривиальная.

Поэтому и произошли "наезды" на Панаму (чтобы "вытеснить" китайский капитал из Панамского канала), Гренландию (чтобы ее порты и арктические ресурсы не достались китайцам) и даже на Украину и РФ. Потому что для такой агрессивной конкуренции со второй экономикой мира нужен будет каждый доллар.

Трамп не чурается даже сотрудничества с Кремлем, с которым обсуждает не только разработку российских полезных ископаемых, но и ресурсов в Арктике и даже на оккупированных украинских территориях, что вообще за гранью здравого смысла.

Не факт, что они здесь придут к согласию, но это прямой и недвусмысленный сигнал для Китая.

США предлагают Путину часть украинских территорий и дополнительно американские инвестиции с технологиями в обмен на "охлаждение" отношений с КНР. Трамп хочет сделать с Китаем то, что когда-то Никсон в 1970-е, но "зеркально". А Путин со всем своим "стойлом" в виде Лаврова и других переговорщиков по первому же зову Трампа радостно бегут все это дело обсуждать.

Кремль всю последнюю неделю делал вид, что действительно пойдет на уступки Белому дому. На "болотах" в целом была настоящая эйфория вокруг самой возможности возвращения западных капиталов, технологий и брендов. "Деревянный" до сих пор укреплялся, индексы Мосбиржи росли... Эйфория как есть. Точнее была, пока Лавров не отверг в очередной раз "мирные" предложения Трампа. Но отверг так, чтобы все поняли, что Кремль не против переговоров, но хочет значительно большего, чем пока предлагает США.

Но после 24 февраля многое изменилось. Европа вступилась за Украину. Пусть и непоследовательно, но достаточно мощно, чтобы заставить США пойти на уступки по соглашению по недрам. Оно, конечно, будет подписано. Но, если инсайды по тексту соглашения подтвердятся, это уже может быть не "колониальная" неравноправная сделка в стиле бурных 1700-х, а "План Маршалла" на минималках.

То есть, единоличный контроль США за украинскими недрами уже недостижим. А это не позволит американцам так легко торговаться с Кремлем за украинский счет. Это увидели и в Москве, из-за чего и наделали более жестких заявлений. Потому что не может самопровозглашенный "царь" выглядеть более слабым переговорщиком, чем Зеленский...

Да еще и местные "турбопатриоты" вылезли из болот, чтобы сообщить, что они против возвращения к прозападному курсу. А это уже прямая "фронда" против Путина. Все это сообщество искренне верило в "переориентацию на Восток" (то есть на Китай) и вот так внезапно вернуться к "партнерству с США", да еще и по добыче ресурсов... Это для них слишком резкий "финт" от любителя многоходовок. Полный разрыв шаблона, который имеет достаточно хорошие перспективы вырасти до настоящего раскола в обществе. Но это оставим "до праздников".

Китайцы же пока Штатам прямо не отвечают. Разве что периодически напоминают, что не собираются отказываться от планов на Тайвань. Все новости последних месяцев были о том, что Китай готовится. Готовится к войне - увеличивает армию и флот. Готовится к санкциям - закупает золото. К "технологической блокаде" со стороны США - поэтому и аккумулирует производства и полупроводники.

Ситуация на самом деле очень похожа на ту, что была перед Второй мировой, когда США ввела санкции против Японии и фактически заблокировала поставки нефти и других промышленно важных ресурсов для японских заводов.

Тогда это привело не к возвращению Токио в прозападный лагерь (во время Первой мировой японцы и американцы были союзниками по Антанте), а к образованию Антикоминтерновского пакта с Германией и Италией как раз против Запада. И до Перл-Харбора. Параллельно тогда Запад "умиротворял" Гитлера, "скармливая" ему по частям Чехословакию и другие "малые" страны.

Если тогда это не сработало, то почему Трамп думает, что "умиротворение" Кремля за счет Украины и попытки блокады КНР приведут к другому результату? Впрочем, Трамп уже целым рядом заявлений всем показал, что историю знает плохо.

...Мы сейчас видим попытку многоходовок со стороны новой администрации США. Но если раньше их планы были "шиты белыми нитками", то теперь они прямо признаются, что пытаются за счет других вбить клин между РФ и КНР, а заодно взять под контроль денежные потоки и технологии в мире. Европа уже начала противодействие. Сейчас ждем действий Пекина, который непременно отреагирует на фактические результаты переговоров между США и Россией.

На ход нашей войны это тоже будет иметь прямое влияние, учитывая зависимость российской экономики от Поднебесной. Китайцам достаточно обвалить курс юаня (который фактически регулируется вручную), чтобы финансам РФ стало очень плохо. Но и в РФ это понимают. Как и в США. Теперь ждем кульминацию "дипломатического блицкрига" Трампа, ход которого Украина уже изменила, показав, что мы не статисты на сцене и имеем собственные интересы.

Но пока пьеса в разгаре, а ставки все больше.