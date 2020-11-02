Он пообещал, что они с супругой Линдси "останутся американцами".

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что решил получить гражданство России.

Читайте такжеРФ предоставила Сноудену бессрочный вид на жительство - росСМИОб этом он написал в Twitter.

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном (жена Сноудена беременна). Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», – отметил Сноуден

Он также добавил, что они с супругой Линдси «останутся американцами, воспитывая своего сына со всеми ценностями Америки, которую любят, включая свободу высказывать свое мнение».

Кто такой Эдвард Сноуден

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб.

В связи с этим в США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен американскими властями в международный розыск.

Вскоре Сноуден бежал из США сначала в Гонконг, затем – в Россию.

1 августа 2013 года получил временное убежище в РФ, год спустя – трехлетний вид на жительство, который в 2017 году продлен до 2020 года, а в октябре 2020 года получил бессрочный вид на жительство.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН