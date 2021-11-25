Журналисты отмечают, что карантинные ограничения, которые ударили прежде всего по сектору обслуживания, привели к резкому взрывному росту количества безработных.

В странах Западной Европы проходят многотысячные акции протеста, иногда даже со стычками и погромами, против усиления карантина.

Как говорится в сюжете "5 канала", причина протестов - рост уровня безработицы из-за карантина, в некоторых странах он составляет от 7% до 15%.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник перечислил причины, которые заставляют людей в Западной Европе выходить на акции протеста. Это безработица, падение уровня доходов, разрушение привычного образа жизни, экономические и энергетические кризисы.

Читайте такжеВ Брюсселе полиция водометами и слезоточивым газом разогнала противников усиления карантина (фото)"Мы прекрасно понимаем, что противоэпидемические ограничения, которые ударили прежде всего по сектору обслуживания, привели к резкому взрывному росту количества безработных", — отмечает Бортник.

Сейчас многие государственные программы сворачивают, а цены вместо этого не останавливаются. Таким образом, уровень зарплат снижается, что создает новый кризис на рынке труда. Отмечается, что инфляция приводит к обесцениванию денег.

"Многие заробитчане из новой Европы, таких как Румыния, Польша, возвращаются с Запада к себе домой - и с работой стало гораздо сложнее. Европейский рынок трудоустройства сегодня переживает существенный кризис", — подытожил Бортник.

Автор: Григорий Бондарь