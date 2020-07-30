В США самый большой в мире показатель смерти от COVID-19

27 мая США стали первой страной мира, где от коронавирусной болезни умерли более 100 тысяч человек.

Число подтвержденных смертей вследствие коронавирусной болезни в США достигло 150 034 человек.

Это самый большой показатель в мире, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу в разных странах мира.

Всего в США коронавирус обнаружили почти 4,4 миллиона человек - это также рекордный показатель среди других государств мира.

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Как отмечает The Guardian, летом в Соединенных Штатах вспышки COVID-19 обнаружили в южных штатах, например Флорида и Южная Каролина. Есть большая вероятность, что распространение вируса в ближайшее время ускорится и в центральных штатах.

27 мая США стали первой страной мира, где от коронавирусной болезни умерли более 100 тыс. человек.

Как сообщал ранее УНИАН, в мире коронавирус обнаружили у 17 миллионов человек. Из них более 662 000 умерли, а более 9,8 миллиона - выздоровели.

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