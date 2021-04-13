Начало правления королевы отличалось оптимизмом и прогрессом, но теперь монархия превратилась в оружие правых.

Эра Елизаветы II постепенно сползает к своему завершению. Конец долгой жизни принца Филиппа - это генеральная репетиция финального опускания занавеса, когда страна начнет переосмысливать то, чем она стала и какие приняла решение.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что эра королевы Елизаветы II отметилась социальными свободами, если посмотреть на права ЛГБТ, а также на право разводиться и делать аборты. Кроме того, появилось хотя бы внимание к расовой и сексуальной дискриминации. Но стоит также заметить и сокращение социальной мобильности. Корона - символ роста классовой суровости. Ее подданные стали более неровными и реже поднимаются выше статуса, полученного при рождении, чем во времена, когда королева только заняла свой трон.

Елизавета II пережила 14 премьер-министров. И эта долговременность создает иллюзию неразрывности вплоть до времен почти революционных потрясений. За время ее правления Консервативная партия была у власти почти в два раза больше лет, чем Лейбористская. Но теперь консервативного в ней осталось разве что название. Политическая сила пережила два "переворота": первый устроили в 1979 году последователи австрийского экономиста Фридриха Гаека из лагеря Маргарет Тэтчер, а второй раз - когда фракция Brexit взяла верх.

Читайте такжеThe Guardian: Елизавета II будет последней королевой Великобритании?Старея, Гарольд Макмиллан видел, как его партию уже было не узнать. Он осудил масштабную приватизацию, организованную Тэтчер, сравнив ее с распродажей "семейного серебра". Ее консерваторы-революционеры сократили страну королевы в размерах, возможностях и налогообложении. Британские компании бездумно продавали иностранцам. Даже сегодня министр предпринимательства Квази Квартенг размывает правила по иностранным поглощениям.

Армия Великобритании сократилась до 76,5 тысяч солдат. И это чеканит новую реальность о британских глобальных позициях. Но действующий премьер-министр страны до сих пор прибегает к напыщенности мирового класса.

"Королева может дожить до того, чтобы увидеть, как ее королевство распадается под ее троном, когда Шотландия и, возможно, Северная Ирландия отсоединятся от неприятной маленькой Англии, которая проигнорировала их голоса за то, чтобы остаться (в ЕС - ред). Страна уже порвала с Евросоюзом и не интересна для США. Но серьезным риском для влияния Великобритании будет широкое неуважение к тому, чем мы стали", - говорится в статье.

Королева Елизавета II видела, как Британия скатилась от победы во Второй мировой войне и подъема социального благосостояния государства в 1945-м до "руританской блохи" сегодня. И это произошло благодаря ряду радикальных разрушителей. Богатый экс-премьер-министр попадается на том, что занимается лоббизмом для горе-финансиста и зарабатывает на этом десятки миллионов. А его глава социальных служб, который когда-то гордился своей неподкупностью, утратил всякое чувство этичности и открыл правительственные закупки для сомнительного дельца.

Но Брис Джонсон никогда не изображал честного, вознаграждая доноров должностями, несмотря на протесты чиновников, даря друзьям выгодные контракты на поставку защитного оборудования, отдавая государственные деньги своей любовнице, увеличивая финансирование депутатов-консерваторов, закрывая парламент и тому подобное. Теперь он давит на судебную систему, чтобы скрыть свои нарушения. Это новая безнаказанность. Не обращайте внимания на 130 тысяч смертей из-за COVID-19. Ведь настало время открывать пабы.

Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри отреагировали на смерть принца ФилиппаМы ничего не знаем о политике Виндзоров. Но миазма монархии накладывает отпечаток уважения на что-либо гнилое, скрывающееся под ней. Очень изящно корона помогает сделать голосование за консерваторов чуть ли не патриотической нормой для британцев. Мистическое слово "суверенитет" сыграло свою магическую роль во время референдума по Brexit. Поскольку его воплощением служит сам монарх.

Выход был на каждом этапе этого разрушительного пути после 1979 года. Были доступны сценарии в скандинавском стиле. Например, можно было бы вложить доходы от продажи нефти из Северного моря в суверенный фонд, как это сделала Норвегия. Это позволило бы построить стабильно крепкое государство, инвестируя в образование. Настоящим патриотизмом сегодня было бы инвестировать в рабочие места и британские таланты, вдохновляясь примером президента США Джо Байдена. Вместо запланированных сокращений, вложить государственные деньги в науку, искусство, спорт и изобретения.

Конечно, монархия никогда не мешала стране избрать прогрессивное правительство. Но помпезность короны служила удобным прикрытием для тех сумасшедших, которые исказили Консервативную партию. Эта неделя стала напоминанием о том, как их культурная война превратила в оружие монархию. Несмотря на все сочувствие 94-летней королеве Елизавете II в связи с утратой мужа, авторы культурной войны отслеживают вымышленные угрозы со стороны тех, кто отвергает их узкую "британскость" в духе Brexit. Запуганные телеканалы "прогнулись" перед ними, выключив на 24 часа все главные телеканалы, будто в СССР.

Даже профинансированное сторонником Brexit движение Defund the BBC пошло в атаку: "Позор! Антибританское BBC создало специальную форму для подачи жалоб на масштабы освещения смерти принца Филиппа". The Guardian напоминает, что BBC остается лучшим глобальным инфлюенсером. И телеканал должен выступить против этих "варварских врагов".

Читайте такжеОстровитяне из культа принца Филиппа готовятся к прощанию со своим "богом" (фото)В ходе лавины новостей о смерти принца Филиппа "культурные воины" были разочарованы отсутствием неуважительных материалов. Они попытались осудить лейбориста Кира Стармера за то, что он выразил сожаление на 11 минут раньше, чем нужно. Джереми Корбин, который еще не знал о новостях из дворца, написал в Twitter о Боливии. Они говорили о несуществующей злости на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, которая допустила небольшую ошибку в титулах принца. Но даже антимонархистская группа Republic вежливо выразила свои соболезнования.

Настало время прогрессивным силам в Британии объявить о своей претензии на настоящий патриотизм. И это любовь к стране, которая четко видит социальную несправедливость и стремится к чему-то лучшему. Самое время покончить с гнилыми политиками, которые привели страну к такому состоянию, и завершить эру Елизаветы II тем оптимизмом, с которого она началась.

Смерть принца Филиппа

В пятницу, 9 апреля, пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер в возрасте 99 лет.

Сын греческого принца Андрея Филипп и Елизавета II были женаты 73 года. У них четверо детей.

Отпевание и похороны мужа королевы Великобритании, принца Эдинбургского Филиппа состоятся 17 апреля.

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Перевод: Лесь Дымань