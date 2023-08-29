Официально Штаты никого не обвиняли.

В Белом доме предполагают, что за смертью главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина стоит Кремль.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на последнее заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. По словам журналистов, она намекнула на это, комментируя смерть главаря наемников.

"Мы все знаем, что Кремль имеет долгую историю убийств оппонентов", - заявила она журналистам.

Видео дня

Гибель Пригожина: что известно

Напомним, 23 августа в Тверской области упал частный самолет главаря наемников. В России заявили, что на борту, кроме экипажа, находились сам Пригожин, командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин и охрана.

В Соединеных Штатах Америки заявляли, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Сегодня Пригожина похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге. В пресс-службе "Вагнера" заявили, что прощание проходило в закрытом формате.

Президент Российской Федерации Путин коротко прокомментировал смерть Пригожина, назвав его "талантливым человеком сложной судьбы", который "добивался результатов для общего дела".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главарь наемников в последнее время "не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране".

Вас также могут заинтересовать новости: