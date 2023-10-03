Словакия столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих в страну.

От Словакии, где только что был избран пророссийский премьер Роберт Фицо, отмежевались сразу две страны. Как пишет Reuters, Чехия и Польша предприняли скоординированные действия по введению проверок на границах, объяснив это необходимостью обуздать потоки нелегальной миграции и деятельность контрабандистов.

"Эта мера является необходимой для эффективной борьбы с группами контрабандистов и нелегальной миграцией", – заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Он отметил, что проверки будут проводиться в случайном порядке вдоль всей границы и попробуют ограничить влияние на трансграничное движение. Усиленный контроль начнется в среду и продлится минимум 10 дней.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша столкнулась с скачком нелегальной миграции и задержаний за последние две недели. "Мы обнаружили и задержали 551 нелегального мигранта на границе со Словакией. Эта ситуация побуждает нас к решительным действиям", - сказал он.

Видео дня

Реакция Словакии на ограничения

Словакия столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих в страну. Они направляются в Германию и Западную Европу и прибывают в основном по так называемому "балканскому маршруту", въезжая в Венгрию из Сербии. Эти мигранты – в основном молодые люди с Ближнего Востока и Афганистана. Словакия заявила, что в прошлом месяце количество задержанных нелегальных мигрантов выросло в девять раз и в этом году превысило 27 000. В то же время в правительстве не считают возможным закрыть границу с Венгрией, через которую направляются мигранты.

Людовит Одор, который продолжает исполнять обязанности премьера до формирования нового правительства, утверждает, что односторонние меры, принятые Польшей и Чехией, создали "эффект каскада", который повлиял на всех.

"В данном случае процесс начала Польша, которая находится в предвыборном периоде, а за ней Чехия", - сказал он.

Политическая ситуация в Словакии - это надо знать

В понедельник, 2 октября, президент Словакии Зузана Чапутова поручила мандат на формирование нового правительства Роберту Фицо - лидеру партии Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах. Политическая сила выступает за прекращение военной помощи Украине.

Отход Братиславы от поддержки Киева, как прогнозируют эксперты, вряд ли существенно уменьшит поток оружия в Украину, но усилит антиукраинские голоса в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: