Аналитики отмечают, что Фицо - тактик, готовый изменить курс в зависимости от общественного мнения или политической реальности.

Партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо Smer-SD набрала больше всего голосов на выборах в Словакии и теперь он должен сформировать свое правительство. Если известному своими пророссийскими взглядами Фицо это удастся, это будет иметь значительные последствия для военной поддержки Словакией Украины, единства и сплоченности ЕС и верховенства права в стране, отмечает The Guardian.

Роберт Фицо-что известно о его биографии и политических взглядах

Фицо родился в семье рабочего в 1964 году, получил юридическое образование. Свою политическую карьеру начал в Коммунистической партии. Он был представителем Словакии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с 1994 по 2000 год и основал свою левоцентристскую партию Smer-SD в 1999 году.

Smer одержал победу в 2006 году, и Фицо стал премьер-министром. В 2009 году он привел свою страну в еврозону, но в следующем году не смог сформировать коалицию, несмотря на победу на выборах.

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В 2012 и 2016 годах он снова одерживал победы, но через два года ему пришлось уйти в отставку из-за массовых протестов из-за убийства журналиста-расследователя и его невесты.

Политические цели Фитцо

Фицо, поклонник Владимира Путина, заявил, что не будет посылать оружие для помощи Украине, назвал санкции против Москвы "бесполезными" и пообещал наложить вето на украинскую заявку на вступление в НАТО.

Но, как отмечает The Guardian, несмотря на все свои откровенные заявления, лидер Smer также является тактиком.

"За тридцатилетнюю карьеру он успешно перемещался между мейнстримными, проевропейскими позициями и яростно националистической, антизападной риторикой, предназначенной преимущественно для внутреннего потребления, проявляя полную готовность менять курс в зависимости от общественного мнения или политической реальности", - пишет издание.

Как будет выглядеть будущая коалиция

Большинство аналитиков прогнозируют, что Фицо попытается сформировать коалицию с умеренным "Гласом", который отделился от Smer после вынужденной отставки Фицо в 2018 году, - и националистической, пророссийской Словацкой национальной партией (SNS), которой он ранее руководил.

Что, вероятно, произойдет при Фицо у власти?

Это нелегко предсказать. Некоторые наблюдатели предупреждают о вероятном наступлении на верховенство права в Словакии. Аналитики также говорят, что поставки оружия в Украину из Словакии замедлятся или даже вовсе прекратятся, хотя это может не иметь значительного влияния, поскольку ее запасы сейчас низкие.

Насколько Фицо объединится с венгерским президентом Виктором Орбаном и бросит вызов консенсусу в ЕС – не только по военной поддержке Киева, но и по другим острым вопросам – еще предстоит увидеть.

В то время другие аналитики подчеркивают, что Фицо в прошлом прагматично избегал фундаментальных или вредных разногласий с главными партнерами своей страны в ЕС и НАТО, и вполне может решить сделать это снова.

Выборы в Словакии

На внеочередных парламентских выборах в Словакии пророссийская партия Роберта Фицо опередила своих главных соперников: либеральную проевропейскую партию " прогрессивная Словакия "и левоцентристскую партию"Голос". За Smer проголосовали почти 23% избирателей, тогда как "прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набрала 17,96 процента голосов.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "слишком рано судить", как победа Фицо на выборах повлияет на Украину и сначала необходимо дождаться формирования коалиции.

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