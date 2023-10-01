Уход Братиславы от поддержки Киева вряд ли существенно уменьшит поток оружия в Украину, но скажется на отношении к помощи нашей стране.

На внеочередных парламентских выборах в Словакии одержала победу пророссийская партия, лидер которой Роберт Фицо выступает против военной поддержки Украины. Теперь он будет пытаться сформировать коалиционное правительство с меньшими партиями, имеющими очень разные взгляды на Россию.

Словакия сыграла важную роль в поддержке Украины и первой предоставила истребители и ракеты ПВО. Какой-либо отход страны от помощи Киеву может иметь весомое влияние, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что ранее единственным членом ЕС, который решительно выступал против помощи Украине, была Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Однако позицию Словакии, в отличие от Венгрии, Европа не сможет игнорировать.

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"Словакия сыграла важную роль в сплочении поддержки Украины, и ее нельзя так легко игнорировать, как Венгрию, которую официальные лица в Брюсселе и других крупных европейских столицах начали воспринимать как ярого нарушителя спокойствия", – говорится в статье.

По убеждению NYT, отход Братиславы от поддержки Киева вряд ли существенно уменьшит поток оружия, учитывая, что Словакия уже предоставила большую часть того, что могла выделить. Однако он усилит позиции тех, кто выступает против военной поддержки Украины.

"Это может помочь сделать мейнстримными призывы к прекращению поддержки или, по крайней мере, ее сокращению, которые пока слышны только на политических окраинах Европы. Медленный прогресс контрнаступления Украины через укрепленные российские позиции на юге ослабил ожидания относительно быстрой победы и усилил голоса во Франции и других крупных европейских странах, которые выступают против бессрочных обязательств по вооружению Украины", - пишет NYT.

Выборы в Словакии 2023 - это надо знать

В эти выходные в Словакии прошли досрочные парламентские выборы. Прогнозировали, что от них будет зависеть, продолжится ли поддержка Украины этой страной.

Больше всего голосов избирателей - более 20% - на выборах получила пророссийская социал-демократическая партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который выступал за прекращение военной помощи Украине. В воскресенье Фицо заявил, что позиция его политической силы не изменилась - военной помощи Украине не будет.

Ожидается, что на следующей неделе Фицо получит мандат на формирование нового правительства страны. Smer-SD, по прогнозам, будет формировать коалицию с партией Hlas. Последняя, хотя и поддерживала оказание помощи Украине, во время выборов изменила мнение и заявила, что о военной помощи больше речь не идет.

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