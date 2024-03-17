Американский президент шуткой ответил на упреки оппонента относительно его возраста.

Президент США Джо Байден резкой шуткой отреагировал на критику Дональда Трампа относительно его возраста.

Как пишет Reuters, Байден пошутил о психическом состоянии своего оппонента на выборах во время выступления на ужине в клубе "Гридайрон". Американский лидер отметил, что Трамп уже слишком стар, чтобы снова быть президентом.

"Один кандидат слишком стар и психически непригоден, чтобы быть президентом. Другой - я", - заявил Байден.

Перед этим Дональд Трамп регулярно публично ставил под сомнение умственные способности Байдена из-за его возраста. Действующему президенту США сейчас 81 год, зато Трампу - 77 лет.

Добавим, что ужин в "Гридайроне" не транслируют по телевидению. Это мероприятие, на которое приглашают высокопоставленных политиков. Организаторы сохраняют атмосферу прошлых лет в дресс-коде: мужчины в галстуках и фраках, а женщины в длинных платьях. Во время ужина также запрещено фотографировать.

Выборы в США 2024 - последние новости

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп - главный кандидат в президенты от республиканцев. Это стало понятно после того, как его соперница в рядах Республиканской партии Никки Хейли объявила о выходе из гонки.

Хейли не смогла привлечь внимание избирателей-республиканцев, проиграв первые пять кокусов по выдвижению кандидатов и все праймериз, кроме одного.

Также УНИАН сообщал, что Трамп вызвал Байдена на дебаты. Желание лидера республиканцев вести публичный диалог появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки.

Вас также могут заинтересовать новости: