Нападавшие уже задержаны. Один из них пытался вылететь в Норвегию.

В польском Гданьске двое пассажиров такси Uber оскорбляли и напали на 28-летнего водителя-украинца.

Как сообщает Zawsze Pomorze, инцидент произошел в пятницу, 8 сентября, во время поездки из аэропорта. Центр мониторинга поведения расизма и ксенофобии обнародовал видео конфликта.

На кадрах видно, что в салон авто сели два мужчины, один из которых выпивал. Очевидно, водитель сделал ему замечание. Пассажир возмутился и начал оскорблять украинца с применением ругани.

"Это они приехали в Польшу, чтобы ездить на такси. А я его удерживаю и доплачиваю, а он мне говорит, что не могу выпить пива. Если я поляк, то ты мне не говори, что я должен делать в своей стране. Слишком много вам Польша дала", - заявил агрессивный пассажир такси.

Пассажир захотел выйти из авто, продолжая обзывать и материть водителя, а затем ударил его в лицо, сорвал очки и начал заламывать ему руки. На видео видно, что украинец не ожидал удара, поэтому сразу спросил: "Что я тебе сделал?" Впрочем, агрессивного поляка это не остановило.

Водитель применил баллончик со слезоточивым газом и начал кричать: "Помогите, убивают". Поляки испугались и убежали.

По данным польских СМИ, нападавшие уже задержаны - им 40 и 43 лет. 40-летнего жителя Пруста-Гданьского. Ему должны избрать меру пресечения. Второго злоумышленника задержали в аэропорту Краков-Балице, когда он пытался вылететь в Норвегию.

"40-летнему мужчине предъявлено подозрение за угрозы, телесные повреждения и оскорбления, ему изберут меру пресечения. 43-летнему мужчине из Малопольского воеводства предъявят обвинения в угрозах",-сообщила пресс-офицер муниципальной полиции в Гданьске Магдалена Циска.

Пострадавший водитель настаивает, что причиной нападения является именно его украинская национальность. По польскому законодательству, преступные угрозы и причинение легкого вреда здоровью наказываются лишением свободы до 2 лет, а оскорбление – штрафом или ограничением свободы.

Нападения на украинцев за рубежом

Недавно в Шотландии группа неизвестных избила украинских подростков. Один из ребят получил ножевые ранения. Полиция считает, что преступление произошло на расовой почве.

Также мы рассказывали, что в немецком городе Айнбек мужчина напал на детей из Украины из-за того, что они говорили на украинском. Нападавший возмутился, что дети разговаривают между собой на украинском, ведь, по его мнению, они "должны говорить на русском". Мужчина дернул девочку за волосы, схватил десятилетнего мальчика и перебросил его через поручни моста в канал. Ребенок забился о железные балки, прикрепленные к мосту, получив травму головы и левой ноги.

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