Его отстранили от участия в заседании.

Депутат партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун потушил огнетушителем еврейский подсвечник, который установили в зале Сейма. Соответствующие видео распространили в сети.

Скандал произошел во время заседания, на котором задавали вопросы новому премьер-министру Дональду Туску. Его пришлось прервать, пишет Rzeczpospolita.

"В помещении Сейма Республики Польша не может быть места актам расистского, племенного, дикарского, талмудистского поклонения. Как я понимаю, за присутствующих говорит невежество. Вы не понимаете содержания этого акта, этого послания, которое невинно называется Ханука. Мне здесь приписывают расистские мотивы, тогда как я как раз восстанавливаю здесь состояние нормальности и равновесия, кладу конец актам сатанинского, талмудического ликования, потому что именно таково послание этих праздников", - цитирует Брауна Onet.

Спикер Сейма Шимон Головня отстранил его от участия в заседании. Между тем министр юстиции Адам Боднар заявил, что действия политика можно квалифицировать по трем статьям.

Реакция на скандальную выходку

Посол Израиля в Польше Яков Ливне уже прокомментировал скандал в микроблоге X. Он назвал действия Брауна позорными.

"Депутат польского парламента только что сделал это. Через несколько минут после того, как мы отпраздновали там Хануку", - добавил он.

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