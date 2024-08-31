Правительство Грузии сближается с Москвой, и выборы в стране становятся точкой напряжения для всего региона

В последние месяцы, по мере того как Россия активизирует свои действия в Украине, правительство в Грузии все ближе и ближе примыкает к Москве, отходя от давних прозападных устремлений. Как пишет The Wall Street Journal, национальные выборы, назначенные на октябрь, становятся серьезной точкой отсчета и возможным поворотом для всего региона.

Когда-то Грузию называли первопроходцем в деле внедрения эффективного управления, она считалась одной из самых прозападных частей бывшего Советского Союза, и опросы общественного мнения до сих пор показывают, что она в подавляющем большинстве поддерживает вступление в ЕС и НАТО.

Катализатором разрыва Грузии с Западом стало введение этим летом строгих ограничений на иностранное финансирование неправительственных организаций, СМИ и гражданского общества, котороые оппозиция прозвала его "российским законом". Кроме того, по примеру России правительство Грузии сейчас продвигает закон, запрещающий "пропаганду" ЛГБТ, например, прайды, и поддерживающий "традиционные ценности".

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"Геополитическое влияние Грузии трудно переоценить. Эта страна с населением 3,7 миллиона человек является единственным альтернативным маршрутом, помимо России, для торговли Центральной Азии и Азербайджана с Западом… Она исторически была наиболее последовательным форпостом прозападных настроений в регионе, располагаясь между авторитарной Россией, Турцией и Ираном", - отмечает WSJ.

Как отметил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, хотя в стране и были политические разногласия, но все правительства были явно прозападными.

"Сейчас это первый случай, когда правительство меняет геополитическую ориентацию нации", - добавил он. "Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа".

В то же время в правящей партии "Грузинская мечта" отрицают обвинения Запада и оппозиции в том, что Грузия встала на сторону России в войне в Украине.

"Грузия никогда не уклонялась от поддержки Украины на международной арене. Но какие санкции Грузия может применить к России, чтобы повлиять на нее? Никаких. Мы не можем повлиять на российскую экономику, но они могут сильно повлиять на грузинскую экономику, и они могут сильно повлиять на безопасность Грузии", отметила Мака Бочоришвили, высокопоставленный член "Грузинской мечты".

Тем не менее, в воздухе витает ощущение, что Грузия приближается к экзистенциальному моменту. Тина Хидашели, председатель НПО "Гражданская идея", говорит, что в случае победы "Грузинской мечты" Иванишвили на перевыборах в октябре страна рискует превратиться в диктатуру и сателлита России.

Отношения Грузии и Запада - последние новости

В конце июля США и ЕС остановили многомиллионную помощь Грузии из-за ее разворота к Москве. Поворотным моментом стало принятие закона об "иноагентах" грузинским парламентом в мае этого года.

Закон требует от групп, которые получают финансирование из-за рубежа, регистрироваться как иностранные агенты. Внутренняя оппозиция и Запад раскритиковали его как инспирированный РФ метод для подавления инакомыслия.

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