В Казани уже начался саммит БРИКС. Туда прибыл российский диктатор Владимир Путин, а также лидеры стран-участниц, а именно премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

В частности лидеров встречал с хлебом и солью президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

Также премьер-министр Индии во время встречи с Путиным заявил, что его страна поддерживает мирное урегулирование войны против Украины и готова содействовать в этом.

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"По поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной (войны РФ против Украины - ред.) мы регулярно находимся в контакте. Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами и мы полностью поддерживаем скорейшее восстановление мира и стабильности", - цитирует его слова пропагандистское издание "РИА Новости".

Моди добавил, что во всех усилиях страна придает "приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем".

Также Путин начал переговоры с президентом ЮАР Рамафосой. По словам российского диктатора, Россия и ЮАР на мировой арене выступают "за создание справедливого миропорядка".

Саммит БРИКС - последние новости

Как писал УНИАН, министерство иностранных дел Украины раскритиковало Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за то, что он согласился приехать на саммит БРИКС, но отказался от участия в "саммите мира" по войне в Украине. В МИД Украины отметили, что такое решение только вредит репутации ООН.

Также стало известно, что главный союзник Путина, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку в Казань из-за несчастного случая. Лидер страны упал в ванне и ударился головой в вечером 19 октября.

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