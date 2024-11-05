Швеция не будет строить электростанции в Балтийском море из-за времени подлета ракет

Правительство Швеции отменило планы строительства 13 оффшорных ветровых электростанций в Балтийском море, поскольку это будет иметь неприемлемые последствия для безопасности страны.

Как сообщил в микроблоге X министр обороны Швеции Поль Джонсон, если станции окажутся на пути вражеских ракет, у военных будет на реакцию от двух минут до 60 секунд. Он добавил, что война в Европе заставляет учитывать интересы обороны при принятии таких решений:

"Для шведских вооруженных сил особенно важно иметь возможность действовать на полную мощность в тех районах Балтийского моря, где заявки на строительство отклонены. Близость к сильно милитаризованному Калининградскому региону также важна".

Министр отметил, что ветровые электростанции могут снизить возможности сбора разведывательной информации, а также вывести из строя датчики для обнаружения подводных лодок.

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