Министр обороны Германии хочет усилить готовность Бундесвера к чрезвычайным ситуациям, заговорив о восстановлении военной службы.

Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус сегодня во время правительственных слушаний в Бундестаге.

Немецкое издание Zeit Online пишет, что Писториус хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

"Мы должны быть готовы к войне к 2029 году. Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы предотвратить худшее", - сказал министр ввиду угрозы со стороны России.

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По его словам, финансы, материалы и персонал являются ключевыми для лучшего состояния Бундесвера.

"В чрезвычайных ситуациях нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну", - сказал Писториус.

Поэтому он считает необходимым "новую форму военной службы", которая не может быть "полностью свободна от обязательств".

Издание напоминает, что Федеральное правительство приостановило обязательную военную службу в 2011 году. Ожидается, что вскоре Писториус представит предложения по возможному повторному введению.

Помощь Германии для Украины - последние новости

Германия активно помогает Украине в усилении оборонных возможностей, а также оказывает гуманитарную помощь. В то же время сегодня во время правительственных слушаний в Бундестаге Писториус исключил, что ФРГ отправку немецких военных в Украину.

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