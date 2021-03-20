Обвинение сообщает, что российские шпионы собирали информацию о Болгарии, НАТО и Европейском союзе.

В Болгарии арестовали шестерых должностных лиц Министерства обороны и военной разведки страны за шпионаж в пользу России.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев обвинил арестованных, в частности, в передаче информации, которая является "особенно важной для национальной безопасности Болгарии, ЕС, НАТО и Соединенных Штатов", пишет Голос Америки.

Гешев назвал операцию "беспрецедентной с 1944 года". Чтобы задержать шпионов, правоохранители обыскивали все автомобили на дорогах возле Софии. Одного из подозреваемых задержали вблизи российского посольства.

Среди доказательств болгарские правоохранители предоставили видео того, как подозреваемые снимают на мобильный телефон изображение на экране своих компьютеров. Также сообщается о неоднократных встречах подозреваемых с российскими дипломатами, передаче носителей информации.

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Как пишут СМИ со ссылкой на болгарских правоохранителей, оплата за шпионскую деятельность не была большой. Согласно данным наблюдения, участники шпионской ячейки обменивали деньги, которые им давали в конвертах. Сумма составляла 1000-1500 евро в месяц.

По сообщению пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Сийки Милевой, бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки Болгарии вербовал людей, имеющих доступ к секретной информации о Болгарии, НАТО и Европейском союзе. Лидер группы использовал свою жену для передачи собранной информации посольству России в Софии. Группа оперировала долгое время, следствие продолжается, пишет Голос Америки.

Болгарские СМИ отмечают, что организатор шпионской сети в прошлом проходил обучение в учебном центре ГРУ.

В свою очередь, посольство России в Болгарии призвало не "демонизировать" Москву. "Мы ожидаем, что рассуждения о якобы роли России в разведывательной работе против интересов Болгарии будут прекращены до решения суда", - добавило ведомство в заявлении.

Однако в США заявили о поддержке Болгарии и заверили, что внимательно наблюдают за расследованием.

"Болгария - друг, союзник по НАТО и партнер. Мы внимательно наблюдаем за расследованием подозрений в отношении российской шпионской ячейки в Болгарии. США решительно поддерживают суверенитет Болгарии и вместе с болгарами выступают против такой злонамеренной деятельности на их территории", - заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Великобритания также выразила поддержку Болгарии в противодействии злонамеренной деятельности России.

"Великобритания поддерживает Болгарию против российской злонамеренной деятельности, которая стремится навредить суверенитету нашего союзника по НАТО. Мы в полной мере поддерживаем усилия Болгарии по разоблачению подозреваемой шпионской ячейки, а также шаги по противодействию враждебным действиям России на ее территории", - заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

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Дипломатические войны Болгарии и России

В сентябре 2020 года в Болгарии начали досудебное производство по статье о шпионаж в отношении двух дипломатов из России. Следствие считает, что с 2016 года россияне собирали для российской военной разведки информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники.

В декабре 2020 года МИД Болгарии объявило персоной нон грата дипломата посольства России из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом.

В январе 2020 года из Болгарии выслали двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Это были первый секретарь консульского отдела посольства РФ и сотрудник торгового представительства РФ. По версии болгарских властей, россияне собирали информацию о механизмах избирательного процесса в республике, а также данные об энергетике.

В октябре 2019 года Болгария выслала еще одного первого секретаря посольства России, заподозренного в шпионаже.

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Автор: Александр Топчий