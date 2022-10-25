Арестованные отвергают любые обвинения и говорят, что они "просто туристы".

В норвежском районе Нордланд поймали двух россиян, которые занимались незаконной съемкой военных объектов.

Об этом информирует телеканал TV2.

"Полиция в Нордланде может подтвердить, что двое граждан России были арестованы на севере округа в субботу 22 октября. Им было предъявлено обвинение в незаконном фотографировании, и 24 октября они взяты под стражу. Дело будет передано в PST, и дальнейшим расследованием дела будет заниматься PST", - сказал адвокат полиции и руководитель прокуратуры Северной Нордландии Штеффен Равносен.

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За последний месяц в Норвегии в разных местах были пойманы россияне с беспилотниками. Поскольку в Норвегии действуют антироссийские санкции, то российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории.

Арестованные россияне отвергают любые обвинения и говорят, что они "просто туристы".

Напомним, что Норвегия запретила импорт нефти из России.

Россияне в Европе