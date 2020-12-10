Нидерланды объявили о высылке двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже в секторе высоких технологий.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на национальное управление разведки и безопасности AIVD.
По его сведениям, один из дипломатов, работая на российскую Службу внешней разведки (СВР), собирал информацию, которая связана с наукой и технологиями.
"СВР развивала контакты с людьми, имеющими доступ к чувствительной информации в хай-тек-секторе", – утверждает нидерландская спецслужба.
Также в её сообщении говорится, что многие из интересовавших россиян сведений об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях связаны как с гражданским, так и военным применением.
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Имена дипломатов при этом не называются.
Агентство Reuters в связи с заявлением AIVD пишет, что в 2018 году власти Нидерландов предотвратили попытку агентов российской разведки путём хакерской атаки получить доступ к данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), офис которой расположен в Гааге.
В посольстве России в Гааге в ответ на заявление AIVD сказали, что Нидерланды не предоставили Москве никаких доказательств противоправных действий со стороны россиян.
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