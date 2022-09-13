Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
90-минутный разговор был посвящен продолжающейся войне России против Украины и ее последствиям.
Он призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе войск РФ и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие аннексионистские шаги России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Также он призвал президента России обращаться с военнопленным в соответствии с Женевскими конвенциями и обеспечить беспрепятственный доступ к ним Международному комитету Красного Креста.
Кроме того, Шольц призвал Путина избегать любых шагов по эскалации на Запорожской АЭС и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ.
Также канцлер ФРГ призвал Путина не дискредитировать зерновое соглашение и и впредь выполнять его в полном объеме.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Олафа Шольца за попытки "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой.