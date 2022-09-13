Телефонный разговор длился полтора часа.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

90-минутный разговор был посвящен продолжающейся войне России против Украины и ее последствиям.

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Он призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе войск РФ и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие аннексионистские шаги России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Также он призвал президента России обращаться с военнопленным в соответствии с Женевскими конвенциями и обеспечить беспрепятственный доступ к ним Международному комитету Красного Креста.

Кроме того, Шольц призвал Путина избегать любых шагов по эскалации на Запорожской АЭС и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ.

Также канцлер ФРГ призвал Путина не дискредитировать зерновое соглашение и и впредь выполнять его в полном объеме.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Олафа Шольца за попытки "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой.

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