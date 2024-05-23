Историк напомнил, что в журнале New York Times, который вышел в конце декабря 20-го года, было написано, что заканчивается век революций.

Украинский историк, профессор Украинского католического университета (УКУ) Ярослав Грицак высказал предположение, что мир входит в десятилетие войн, когда решается, будет ли вообще существовать XXII век.

"Последние тридцать лет украинской жизни были интересны тем, что мы прожили три революции. И по сути, второй десяток этого века - это десятилетие революций, которое началось с Occupy Wall Street, и пиком которого была Арабская весна. Почти в каждой второй стране была революция: Беларуси, Армении, Казахстане, Иране, Тайване, Армении, Казахстане", - сказал он в интервью NV.

Историк напомнил, что в журнале New York Times, который вышел в конце декабря 20-го года, было написано, что заканчивается век революций. По его мнению, интересно, что большинство этих революций проиграло, и Украина была одной из немногих стран, где революция выиграла.

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"Сейчас мы выходим из десятилетия революций и, похоже, заходим в десятилетие войн. Это мы видим не только в Украине, но и в Израиле. Также есть Тайвань, возможно Иран. Видим, что новые и новые очаги возникают. Наверное, вы знаете эту историю, когда Нил Фергюсон (британский историк, писатель и журналист, профессор истории в Гарвардском университете - ред.) поспорил со Стивеном Пинкером, профессором Гарвардского университета, который убеждает, что вселенная идет к лучшему, насилия станет меньше. Фергюсон так не считает, он поспорил, что до конца этого века в войнах погибнет по меньшей мере миллион человек", - сказал Грицак.

Он думает, что наступает десятилетие войн и украинская война будет одной из них.

"Я скажу сейчас то, что я бы не хотел говорить, но это меня мучает. Я думаю, что мы сейчас живем в таком веке, где будет решаться, будет ли вообще XXII век. И если будет - то какой. Потому что по многим прогнозам и оценкам, которые давались, 20-е годы могут быть критическими для решения ключевых проблем, которые стоят перед человечеством, и которые угрожают нам исчезновением", - добавил он.

Напряжение между Китаем и Тайванем

Народно-освободительная армия Китая планирует вторжение на остров Тайвань в начале июня 2024 года, пишет Global Press со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая и агентстве Синьхуа. Указывается, что китайские военные начали учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь.

В свою очередь, Тайвань поднял в воздух самолеты, а также перевел войска в повышенную боевую готовность в ответ на широкомасштабные учения Китая, сообщает Associated Press.

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