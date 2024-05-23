В воздух подняли самолеты.

В четверг, 23 мая, Тайвань поднял в воздух самолеты, а также перевел войска в повышенную боевую готовность в ответ на широкомасштабные учения Китая, сообщает Associated Press.

В Минобороны Тайваня заявили, что провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир, а также стабильность. Ведомство добавило, что государство не будет искать конфликтов, но и не будет уклоняться от них.

"Этот повод для проведения военных учений не только не способствует миру и стабильности через Тайваньский пролив, но и демонстрирует его гегемонистскую сущность", - отметили в Минобороны Тайваня. Видео дня

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Указывается, что китайские военные начали учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь. Кроме того, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя учения, назвал их "серьезным предупреждением".

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