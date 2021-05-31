Последнее появление Ким Чен Ына на публике пришлось на 6 мая, когда он принял участие в фотосессии с семьями военных.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын не появлялся на публике уже 24 дня, что является для него рекордным периодом отсутствия в 2021 году.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на правительство Южной Кореи.

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Последнее появление Ким Чен Ына на публике пришлось на 6 мая, когда он принял участие в фотосессии с семьями военных.

Как заявили в южнокорейском министерстве воссоединения, это самый продолжительный период в нынешнем году, на протяжении которого сообщений о публичных появлениях Ким Чен Ына не было.

Тем неменее там не уточнили каких-либо возможных причин пропажи северокорейского диктатора.

Ранее представитель южнокорейского министерства объединения отметил, что Ким Чен Ын стал реже появляться на публике. По его словам, это может быть связано с пандемией коронавируса.

Весной прошлого года Ким Чен Ын пропал из поля зрения на 20 дней. Тогда на фоне пандемии COVID-19 его отсутствие породило множество версий и слухов о его тяжелой болезни и даже смерти.

Однако в начале мая он все же появился ну публике, посетив открытие завода по производству удобрений.

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Автор: Дмитрий Захаров