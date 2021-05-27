Лидер КНДР Ким Чен Ын в этом году реже появляется на публичных мероприятиях, что может быть связано с пандемией коронавируса.
Об этом в Сеуле сообщил представитель министерства объединения, которое курирует межкорейские отношения, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в последний раз Ким Чен Ына видели 7 мая на концерте в Пхеньяне.
"Мы наблюдаем тенденцию, в соответствии с которой в 2020 и 2021 годах Ким Чен Ын стал меньше появляться на публике. Исключение составляют лишь крупные политические мероприятия, такие как партийный съезд... Полагаем, что это связано с пандемией", - заявил чиновник.
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В КНДР запретили узкие джинсы, пирсинг и экстравагантные прически
Ранее Ким Чен Ын запретил гражданам носить рваные или узкие джинсы, так как это, по его мнению, может привести к свержению режима.
Под запрет также попали окрашенные волосы, пирсинг и экстравагантные «антисоциалистические» прически. Жителям страны предоставили ограниченный перечень разрешенных стрижек.
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