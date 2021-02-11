Берлин просто выполняет геополитические расчеты Кремля, особенно когда пытается оправдать скандальный газопровод Второй мировой войной.

Газопровод "Северный поток-2" никогда не был и не станет проектом мира. Это подарок Кремлю. Германия никогда не должна была на него соглашаться. Существуют куда лучшие способы поддерживать диалог с Москвой.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. На протяжении последних лет немецкое правительство приложило много усилий к тому, чтобы выставить "Северный поток-2" как абсолютно чистый проект. Несмотря на все протесты, новый немецко-российский газопровод был обозначен как экономически жизнеспособный. А его геополитические последствия, особенно те, которые касаются Украины, якобы можно было смягчить.

Читайте такжеThe Globalist: "Северный поток-2" уничтожит единство США и Европы, если Берлин не изменит свое поведениеА теперь опубликованное письмо, которое министр финансов Германии Олаф Шольц отправил в Вашингтон в 2020 году, подтверждает совершенно обратное. Речь шла о сделке, которая чрезвычайно дурно пахла.

Фактически немецкий министр от партии СДПГ хотел просто купить санкции против" Северного потока-2", которыми администрация Дональда Трампа угрожала газопроводу. Шольц обещал инвестировать миллиарды долларов в немецкие терминалы для сжиженного газа, а также закупить большие объемы газа у США. Шольц, а возможно и канцлер Ангела Меркель, хотели спасти "Северный поток-2", предлагая встречное соглашение в стиле Трампа. Поэтому сомнительный газопровод собирались "защитить от сомнительных санкций США сомнительными методами".

Важные сигналы ослабления

Эти почти трагикомические повороты стали результатом проблем, в которые федеральному правительству Германии вообще не стоило ввязываться. "Северный поток-2" имел бы экономический смысл лишь в случае большого увеличения импорта газа из России в будущем (о чем вообще речь не идет) или чтобы избавиться от транзита через Украину (о чем никто разговора не ведет). Руководство Германии просто выполняет геополитические расчеты Кремля, особенно превращая газопровод в "символ мира" между странами. Именно это недавно попытался сделать президент Франк-Вальтер Штайнмайер, упомянув о Второй мировой войне в контексте "Северного потока-2".

Читайте такжеDie Welt: Кремлю наплевать на критику ЕС, пока Германия верна "Северному потоку-2"В этом и заключается вся суть больших трудностей политики в отношении России. Агрессивному Владимиру Путину нужно противостоять с помощью весомых сигналов сдерживания. А поддержка и укрепление авторитарного режима - это всегда плохая политика мира. Безнаказанный автократ перестает уважать международные границы. И Владимир Путин своим поведением в Украине, а также в Сирии, прекрасно это доказывает.

Путин - это не Россия

В любом случае демократии не могут позволить себе сомнительную роскошь цинично наблюдать за нарушениями прав человека. Ведь так они потеряют доверие как дома, так и в странах, которые страдают. Именно поэтому необходимо отреагировать на отравление и заключение оппозиционера Алексея Навального и его сторонников.

Запрет пересекать границу и замораживание активов тех, кто поддерживает и получает выгоду от системы Путина, не изменит поведение российской власти напрямую. Но это будет четкий политический сигнал и точно не атакой на мир.

Читайте такжеThe Economist: "Северный поток-2" в обход Украины может выжить, если США и Германия договорятсяДрузья властителя Кремля в Германии во главе с Герхардом Шредером пытаются поставить знак равенства между Путиным и Россией. А также убедить всех, что РФ просто не способна стать демократией и никогда этого не сделает. Демократам на Западе не стоит размышлять об изменениях в России. Но ровно так же они не имеют права говорить, что эти перемены невозможны. Нет ничего плохого в призывах к диалогу, которые звучат так часто. Но не стоит этот диалог вести так неумело, как глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Правило на самом деле очень простое: можно говорить с Путиным, но так, чтобы было не стыдно посмотреть в глаза его демократическому преемнику.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань