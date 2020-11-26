Европейские чиновники ждут, когда новый президент США добьет "трубу" в обход Украины, достройка которой была бы слишком большим подарком Кремлю после всех его преступлений.

В Европе чиновники в сфере безопасности и дипломаты ждут, что новый президент США Джо Байден окончательно уничтожит "Северный поток-2". Это недостроенный газопровод, цель которого доставлять напрямую газ из России в Германию в обход Украины.

Американские чиновники давно рассматривают этот проект как безответственное экономическое вознаграждение для России. Москва на протяжении последних лет пыталась дестабилизировать политику Европы, устраивая убийства, распространяя коррупцию и поддерживая сепаратистские группы на континенте. Об этом пишет Business Insider.

Читайте такжеBloomberg: Германия ждет, что Байден спасет "Северный поток-2", но этого не произойдетИздание напоминает, что "Северный поток-2" стоит миллиарды долларов и соединяет российские газовые месторождения с рынками Западной Европы с помощью подземного трубопровода на морском дне. Он удвоит мощность ГТС "Северный поток", которая уже существует. Но в отличие от нее, вторая ветка будет обходить транспортную инфраструктуру Восточной Европы. А особенно это касается Украины, на которую Владимир Путин за время своего президентства не раз пытался давить.

"Северный поток-2" почти достроили. Но США ввели санкции против партнеров России в этом проекте в конце прошлого года. Поэтому строительство остановилось.

"Процесс еще на очень раннем этапе. Новая администрация еще должна начать работу. И, конечно, санкции против России, безопасность ЕС и статус "Северного потока-2" будут обсуждаться в должный дипломатический момент", - сказал изданию неназванный немецкий дипломат.

Собеседник Business Insider отказался говорить официально и отвечать на дальнейшие вопросы.

Читайте такжеБундестаг отказался поддержать " Северный поток-2""Существует мало причин считать, что Байден отменит санкции, которые сейчас действуют против российской стороны в проекте. Но пока не было обсуждений с будущей администрацией на эту тему. И ее не будет, пока она не начнет свою работу", - добавил дипломат.

Другой дипломат ЕС в Брюсселе сказал Business Insider, что "Северный поток-2" - это "ручной проект" канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако, ей будет тяжело спорить с Байденом за его существование.

"Трампу было наплевать на Путина. Он неоднократно давал это понять на встречах с немецкими чиновниками. Он против проекта, потому что США на этом не заработают (...). Байден не собирается занять должность и вознаградить Путина за все то г**но за предыдущие пять лет: от вмешательства в выборы до убийств", - сказал неназванный дипломат из Брюсселя, указывая на более десятка последних инцидентов, в которых Путин или его чеченские марионетки атаковали диссидентов в Европе.

"Германия хочет этот проект, это ручной проект Меркель. Но ей будет тяжко спорить за него, учитывая всю ту злость на Путина по всему Западу. Байден будет утверждать, что Путина нужно ударить как можно сильнее за его поведение. Немцы не смогут ничего ответить на аргумент, что Россия отдает приказы расстреливать людей посреди дня в Берлине", - добавил собеседник издания.

Читайте такжеWall Street Journal: Конгресс должен добить "Северный поток-2" на прощаниеЧиновник из сферы безопасности одной из стран Балтии рассказал, что в Германии, скорее всего, будут настаивать на укреплении экономических отношений с Путиным и Россией, чтобы повлиять на российское поведение. Но этот аргумент, по мнению собеседника издания, не выдерживает критики.

"Существует одна вещь, которую Европа должна была бы усвоить за последние 15 лет: ведя дела с Россией, именно россияне влияют на вашу реакцию на российскую агрессию. Наоборот не бывает. Путин всегда рассчитывает, что в противостоянии он способен выдержать большее давление. "Северный поток-2" лишь дает ему новую возможность для такого противостояния", - сказал неназванный чиновник.

Новые санкции США против " Северного потока-2":

В октябре Госдепартамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток-2".

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.

В Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты завершения строительства пока нет.

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Перевод: Лесь Дымань