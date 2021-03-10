Задержка жестких санкций против российского газопровода может быть оправданной, только если Германия сама будет делать больше для борьбы с агрессией России.

Администрация Джо Байдена решила пока не вводить новые жесткие санкции против "Северного потока-2", газопровода, который удвоит объемы поставок российского газа из России в Европу.

На некоторое время это позволит США избежать конфронтации с Германией, которая стала главным адвокатом проекта. Но это также может привести к конфликту с Конгрессом и грозит вручением геополитической победы Владимиру Путину, - пишет Bloomberg.

Читайте такжеForeign Policy: Германия никогда не откажется от "Северного потока-2"Вашингтон все еще может получить приемлемый результат. Но для этого действовать нужно уже сейчас. В обмен на отсрочку санкций США должны давить на Германию, требуя принять большую ответственность за защиту Европы от путинской агрессии.

После завершения строительства, газопровод стоимостью 11 миллиардов долларов даст "Газпрому" возможность экспортировать 110 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море до узла в Германии. В результате "Газпром" будет способен остановить транспортировку газа через Украину и Польшу, лишив эти страны доходов от транзита. Кроме того, Россия сможет в любой момент отрезать эти страны от поставок ради политического давления.

"Северный поток-2" увеличит поток дешевого газа в Европу, но ценой большей зависимости от России. Переход на чистые источники энергии тоже замедлится. Две администрации в США, большинство союзников НАТО, немецкие "Зеленые" (по некоторым оценкам, вторая по популярности партия в стране) выступают против проекта. Но канцлер Ангела Меркель все равно его поддерживает. Ее упрямство привело к тому, что Конгресс США принял закон в 2019 году, который вводит санкции против всех компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Позже американский парламент также усилил давление, включив в санационного списка потенциальных страхователей проекта и компании по сертификации.

Читайте такжеWall Street Journal: США вернулись, но Европа больше не с намиУгроза санкций США убедила несколько западных компаний отказаться от сотрудничества с " Северным потоком-2". Поэтому в прошлом году строительство было полностью остановлено. В декабре "Газпром" возобновил работы. Издание допускает, что уже в этом году российский газопровод могут завершить.

Президент Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен публично неоднократно говорили о своем желании похоронить "Северный поток-2". Они имеют дело со все большим давлением со стороны обеих партий в Конгрессе, которые требуют более решительное наступление против газопровода. Но администрация также хочет развернуть упадок американо-германских отношений, который начался во времена Дональда Трампа.

В общем, Байден поступил правильно, что отложил введение новых санкций в одностороннем порядке. Ведь они бы спровоцировали большее раздражение среди членов коалиции Меркель, которые поддерживают завершение газопровода и жалуются на вмешательство США. Это может подорвать немецкую готовность сотрудничать с Вашингтоном в других внешнеполитических направлениях. Решение, которое бы уважало немецкий суверенитет и усилило оборону Европы, возможно и в интересах обеих сторон.

Читайте такжеThe Telegraph: "Северный поток-2" развенчал миф о моральном лидерстве МеркельСША и ЕС должны настаивать, что даже если "Северный поток-2" будет завершен, Россия должна сохранить поток газа через Украину после 2024 года, под страхом введения санкций против экспортеров российского газа. Нерусские поставщики должны получить доступ к новому газопроводу, сократив тем самым контроль "Газопровода" над европейским рынком.

"Германия должна помочь Украине и другим странам на "линии фронта" модернизировать свою энергетическую инфраструктуру и построить новые мощности для импорта сжиженного газа включительно с тем, который могут продать США", - говорится в статье.

В рамках такого понимания Байден также должен добиваться немецких обязательств увеличить расходы на оборону и помочь противостоять поведению России, нацеленному на дестабилизацию Европы. Уважение к немецкому суверенитету не должно перекрывать факт, что США - партнер в обороне Европы против российской агрессии. Такая роль дает США законные интересы. И Байден должен дать четко понять, что американское терпение имеет пределы.

Читайте такжеThe Globalist: "Северный поток-2" уничтожит единство США и Европы, если Берлин не изменит свое поведениеЕсли переговоры с Берлином не достигнут прогресса, администрация должна ввести широкие санкции против сторон, причастных к завершению "Северного потока-2" включая государственные и частные компании из Германии, которые получили поддержку "Газпрома".

Байден сказал, что газопровод - это "плохая сделка для Европы". Он прав. Это также плохая сделка для США. Чтобы улучшить ее, Байден должен действовать конструктивно и твердо.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань