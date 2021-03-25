Любые попытки оправдать российский газопровод - это ложь, за которой скрывается попытка задушить Киев и ограбить Москву.

Осталось проложить менее 100 километров трубы, чтобы достроить российский газопровод "Северный поток-2" через Балтийское море до Мекленбурга. Он должен поставлять газ в Германию, подрывая главную цель НАТО и западного союза.

Об этом пишет The Telegraph, добавляя, что проект могут так и не достроить. Или же если достроят, то газа в нем не будет. Разве что Германия готова рискнуть неисправимо подорвать отношения с США и Восточной Европой. Пять европейских компаний, принявших участие в консорциуме и действующих, сознательно или нет, как агенты внешней политики Владимира Путина, теперь у Вашингтона на прицеле. Shell одна из них.

Читайте такжеAtlantic Council: Время для уничтожения "Северного потока-2" заканчиваетсяБелый дом Джо Байдена и обе партии в Конгрессе считают "Северный поток-2" предательством альянса, новым "Пактом Риббентропа-Молотова", как его называют в Польше. И американцы стали на тропу войны.

Аргументы в пользу "Северного потока-2" говорят, что он якобы помогает привязать Россию к западной системе, а следовательно уменьшает стратегическую угрозу углубления китайско-российского пакта. А еще он якобы обеспечивает столь необходимый газ для отказа от угля. Это звучит правдоподобно, но это ложь.

"Газопровод - это чистая диверсия. Он не поставляет ни одной дополнительной молекулы газа", - сказал профессор Алан Райли из Atlantic Council.

Зато позволяет российскому монополисту "Газпрому" обойти ГТС Украины, лишить страну важного источника доходов и стратегического рычага влияния. Украинский газопровод работает далеко не на полную мощность. Он может доставить любые объемы, которые могут понадобиться в будущем. У "Северного потока-2" лишь две цели. Первая - изолировать и задушить Украину, а также нанести ущерб Польше, остановив поток газа через ее газопровод. Новая "труба" - это инструмент реваншистских амбиций Путина. Поэтому она точно не привяжет его к Западу, а сделает более опасным.

Вторая цель четко и вызывающе описана в отчете российского банка "Сбербанк". Компания "Газпром" стала инструментом для заключения контрактов на выполнение никому не нужных работ, чтобы окружение Владимира Путина могло обогащаться.

"Северный поток - это проект ограбления", - сказал профессор Райли.

The Telegraph пишет, что о том, почему Берлин так сильно хочет удовлетворить желание Путина, можно прочитать в отчете ЕС за 2018 год, который попал в СМИ. В нем говорится о том, что "Газпром" продает газ Германии со скидкой по цене 200 евро за тысячу кубометров. В это время, Польша вынуждена платить 350 евро. А с Болгарией вообще обращаются, как с колонией.

Читайте такжеDie Zeit: С Россией невозможно торговать нормально и для этого есть причиныВ отчете ЕС сказано, что "Газпром" систематически нарушал законы ЕС, прибегал к "жестокому поведению" и действовал как инструмент продвижения внешней политики Кремля. Чиновники Еврокомиссии хотели взыскать с российской компании крупные штрафы.

Что же произошло? Брюссель все скрыл. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер Хансен, которая вела себя как лев с Google и Apple, вдруг становилась обычным котом, когда речь шла о "Газпроме". Потому что Берлин взял верх.

Издание также напоминает, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что "Северный поток-2" нужно достроить, потому что каким-то образом этого требует мораль. Мол, Берлин обязан это сделать из-за жертв нацистов во времена Второй мировой войны. Это очень удивило Киев. Ведь именно в Украине состоялась самая большая бойня.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уже давно ориентируется на восток, еще со времен "восточной политики" Вилли Брандта во времена Холодной войны. К тому же у нее закрепился рефлексивный антиамериканизм. Экс-канцлер Герхард Шредер в совете директоров "Северного потока-2" и получает зарплату от Кремля. Газопровод также создаст рабочие места обедневший Мекленбург, бастион СДПГ.

ХДС Ангелы Меркель не имеет таких пророссийских настроений. Но ее потенциальный преемник - наоборот. Армин Лашет настолько апологет Путина, что даже оправдывал оккупацию Крыма и встал на сторону России в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери. Он также оправдывал режим Башара Асада и поддерживал российское вторжение в Сирию, критикуя при этом США, Великобританию и Францию. Один из друзей Лашета настаивал, что 1200 компаний из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ведут бизнес в России. И их интересы должны быть первоочередными.

Читайте такжеBloomberg: в США и Германии еще есть шанс договорится о " Северном потоке-2"Любовь к российскому газу основывается на страхе из-за энергетической безопасности, под угрозу которую поставило поспешное решение Меркель выключить все немецкие АЭС после катастрофы в Фукусиме. Газовые месторождения в Нидерландах исчерпываются и норвежские тоже. Но хоть и можно из-за этого бить тревогу, газа на самом деле хватает. США за десятилетие превратились из крупнейшего импортера в мега-экспортера топлива, заливая мир сжиженным газом. С эрой газопроводов можно покончить. СПГ можно отправить куда угодно. Им торгуют, как нефтью. И он уничтожил российскую ценообразующую власть в Европе. "Газпром" был вынужден уменьшить цену для Литвы на 23% после того, как страна открыла СПГ-терминал.

Самая большая абсурдность в том, что сам газ - это топливо на грани вымирания. Он может заменить уголь на несколько лет, уменьшив на половину выбросы на планете, но потом и сам должен будет исчезнуть. Он не совместим с целью достичь нулевых выбросов. И ему уже приходится конкурировать с возобновляемыми источниками. Газ еще сыграет свою роль в создании "голубого водорода". Но такая потребность продлится не долго, разве что до начала 2030-х годов. И ничего такого в Германии делать не будут. Поэтому дополнительные поставки "Газпрома" никогда не потребуются.

Для Германии дипломатическая цена продвижения этого безумия сильно выросла на протяжении последних дней. Берлин думал, что он сможет усыпить протест Вашингтона, предложив купить сжиженный газ США так, будто в этом была вся проблема. Германия также надеялась, что Джо Байден несмотря на свою приверженность к Украине не захочет, чтобы "Северный поток" мешал его усилиям восстановить отношения с Европой после нелегких времен Дональда Трампа. Строительство газопровода ненадолго было возобновлено после победы Байдена на выборах. Но это была ошибка.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Германии не стоило вообще браться за "Северный поток-2"Самое главное то, что Путин перешагнул через слишком много красных линий. Россияне устроили кибератаки против 9 государственных учреждений США. Американская разведка на прошлой неделе опубликовала отчет о том, как Россия вмешивалась в выборы в 2020 году. Кампания по распространению фальшивых новостей о западных вакцинах против COVID-19 продолжается. Также Москва нарушила Акт о запрещении химического и биологического оружия от 1991 года, попытавшись убить Алексея Навального.

Европейские компании не убегут от длинных рук Министерства финансов США. Если они попадут в "черный список", то потеряют доступ к мировой "долларизованной" платежной системы. Никто в мире не даст им ссуду, не застрахует и не купит их долговые гарантии. Они будут разбиты.

"Если американцы захотят остановить поток газа, они остановят его", - сказал Тим Эш из Standard Bank.

Проблема "Северного потока-2" довольно скоро может решиться. Немецкие "Зеленые" пообещали покончить с проектом, если войдут в коалицию после выборов в сентябре. И такое потрясение все меньше вызывает сомнений.

"Но что бы ни случилось, горькое послевкусие останется. Если отойти в сторону и сравнить Британию Бориса Джонсона с путинской Германией, то кто будет казаться большим отступником европейской политики и альянса?"- пишет издание.

"Можете говорить, что угодно о Brexit. Но по крайней мере британцы не работают бок о бок с враждебным государством против интересов стран ЕС в сфере безопасности", - сказал профессор Райли.

История "Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань