Берлин предлагает автоматический механизм остановки работы российской ГТС, если Кремль решит использовать "трубу" как оружие против Украины.

Сколько еще внешняя политика Германии будет терпеть это противоречие? За неделю Россия выслала немецкого, шведского и польского дипломатов, бросила Алексея Навального за решетку на 32 месяца и унизила главного дипломата ЕС Жозеп Борреля. И в это же время немецкое правительство провозгласило, что будет и дальше строить совместный с Россией газопровод.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что на немецкую позицию по "Северному потоку-2" не повлиял политический шторм,- пишет Die Zeit. Но строительство газопровода происходит чрезвычайно синхронно с политическими событиями. Российский корабль "Фортуна" начал прокладывать трубы в акватории Дании. Но США уже обложили газопровод санкциями. Между тем, в Бундестаге и Европарламенте требования остановить строительство российской "трубы" становятся все громче. "Северный поток-2" уже давно рассматривают как внешнеполитическую катастрофу для немцев. Федеральное правительство реагирует на это упрямством. Но сомнения уже игнорировать не удается.

"Северный поток-2 вряд ли принесет больше газа в Западную Европу, чем газопровод, который пролегает через Украину и Польшу. Прогнозы говорят, что в Европе и Германии будут нужны не большие, а меньшие объемы газа в среднесрочной перспективе. Почему Берлин ввязывается в такие большие проблемы?"- пишет издание.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" озвучили дальнейшие шаги Украины, если "Северный поток-2" не будет достроенПравда ли "Северный поток-2" должен стать "почти последним мостом" с Россией, как утверждает президент Франк-Вальтер Штайнмайер? Может это источник энергии для Европы, на чем настаивает Меркель? Или это национальный проект, от которого американцы хотят отговорить немцев, о чем постоянно говорят "Левые" и СДПГ? Немецкие политики безнадежно ищут причины для сохранения "Северного потока-2", а также выход. Их последняя надежда - компромисс с дружественным к Европе правительством Джо Байдена в США. Оправдана ли она?

Предложения США

В Берлине говорят о следующем. Главный аргумент против "Северного потока-2" - это то, что он даст Москве возможность обойти Украину в поставках газа. Поэтому чтобы спасти проект, нужно убрать из рук Кремля этот "козырь" против соседней страны. Если Германия сделает так, что Россия не сможет шантажировать Украину с помощью газопровода, правительство США может согласиться на достройку "Северного потока-2". Так считают в Берлине.

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рюттген (партия ХДС) предложил, чтобы Россия, США подписали соглашение, которое запретит Москве использовать газопровод как геополитическое оружие против Украины. Правящая коалиция в Берлине теперь думает, как убедить американцев пойти на компромисс. Эксперт СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид предлагает Вашингтону "поставить санкции против строительства газопровода на паузу". В ответ Германия "достроит его, но отложит сертификацию".

Читайте также"Антиевропейский проект": в Польше высказались против "Северного потока-2"Сопредседатель парламентской фракции ХДС Иоганн Вадепул предложил создать на уровне ЕС "механизм включения и выключения Северного потока-2". И все это может привести к тому, что появится готовый газопровод без газа. В ответ на идею создать стоп-механизм для газопровода в компании "Северный поток-2" напоминают о действующем законодательстве.

"Проект получил все разрешения на строительство и работу в Германии, Дании, Швеции и Финляндии. 94% трубопровода уже проложены", - сказал пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

Кроме того, ЕС установил правила работы газопроводов в своей газовой директиве. Все это нельзя изменить "задним числом". Даже если допустить, что окончательное одобрение Федерального агентства сетей будет отложено, "Газпром" не хочет начинать никакие новые переговоры.

"Украина мерзнет, и мы будем мерзнуть"

Между тем, в Европе растет ответное давление. Европарламент три недели назад призвал страны-участницы отказаться от строительства "Северного потока-2". Евродепутат от" зеленых " Рейнхард Бютикофер требует, чтобы федеральное правительство Германии объяснило, на каких юридических основаниях он хочет договариваться с США об автоматическом выключении российского газопровода.

"Как вы собираетесь ударить по тормозам, когда все разрешения были выданы?",- сказал он в интервью Die Zeit.

Он отметил, что как только "Северный поток-2" будет достроен, безопасность Германии не будет связана с безопасностью Украины. Немецкий политик, который захочет выключить российский газопровод, будет вынужден объяснять своим согражданам: "Украина мерзнет, и мы тоже хотим померзнуть".

Читайте такжеПосле выборов Германия может закрыть "Северный поток-2": названы срокиБаланс сил в Европе тоже меняется. Долгое время Германия могла рассчитывать на поддержку Франции. Ведь французская компания Engie тоже вложила деньги в "Северный поток-2". Однако, в 2019 году Париж выступил против газопровода. Две недели назад госсекретарь по вопросам Европы Клеман Бон сказал, что не поддерживает строительство "Северного потока-2". Президент Эммануэль Макрон сдал назад во время разговора с Ангелой Меркель. Но она хорошо знает: теперь она не может полагаться на Францию в этом вопросе. Австрия, Италия и Испания остаются на немецкой стороне. Но это вся поддержка среди 27 стран-участниц ЕС.

Пока Меркель не передумает, строительство "Северного потока-2" будет продолжаться. Она защищает проект, который запустили министр экономики Зигмар Габриэль вместе с экс-канцлером Герхардом Шредером, воспользовавшись кризисом из-за наплыва беженцев в 2015 году. Они до сих пор отмахиваются от риска, что федеральное правительство по их вине может быть обязанным выплатить миллиарды евро компенсации, если строительство "Северного потока-2" остановится.

Читайте такжеDer Spiegel: "Северный поток-2" - самый большой позор Германии во внешней политикеВместе с тем, враги газопровода надеются, что в какой-то момент Меркель, как и в 2011 году во время ядерной революции, скажет: "Я больше не поддерживаю это". Давление Вашингтона и стран ЕС растет в то же время, когда Россия изо всех сил пытается умышленно навредить отношениям с Европой.

В Москве ежедневно пытаются выставить Алексея Навального как агента Запада. Протесты на улицах называют западными и сравнивают с нападением нацистов на СССР в 1941 году. То, как Кремль унизил Борреля в Москве, лишь усилило позиции критиков газопровода в Европе. Поэтому российские политики сейчас - лучшие союзники против "Северного потока-2".

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань