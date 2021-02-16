Сколько еще внешняя политика Германии будет терпеть это противоречие? За неделю Россия выслала немецкого, шведского и польского дипломатов, бросила Алексея Навального за решетку на 32 месяца и унизила главного дипломата ЕС Жозеп Борреля. И в это же время немецкое правительство провозгласило, что будет и дальше строить совместный с Россией газопровод.
Канцлер Ангела Меркель заявила, что на немецкую позицию по "Северному потоку-2" не повлиял политический шторм,- пишет Die Zeit. Но строительство газопровода происходит чрезвычайно синхронно с политическими событиями. Российский корабль "Фортуна" начал прокладывать трубы в акватории Дании. Но США уже обложили газопровод санкциями. Между тем, в Бундестаге и Европарламенте требования остановить строительство российской "трубы" становятся все громче. "Северный поток-2" уже давно рассматривают как внешнеполитическую катастрофу для немцев. Федеральное правительство реагирует на это упрямством. Но сомнения уже игнорировать не удается.
"Северный поток-2 вряд ли принесет больше газа в Западную Европу, чем газопровод, который пролегает через Украину и Польшу. Прогнозы говорят, что в Европе и Германии будут нужны не большие, а меньшие объемы газа в среднесрочной перспективе. Почему Берлин ввязывается в такие большие проблемы?"- пишет издание.
Читайте такжеВ "Нафтогазе" озвучили дальнейшие шаги Украины, если "Северный поток-2" не будет достроенПравда ли "Северный поток-2" должен стать "почти последним мостом" с Россией, как утверждает президент Франк-Вальтер Штайнмайер? Может это источник энергии для Европы, на чем настаивает Меркель? Или это национальный проект, от которого американцы хотят отговорить немцев, о чем постоянно говорят "Левые" и СДПГ? Немецкие политики безнадежно ищут причины для сохранения "Северного потока-2", а также выход. Их последняя надежда - компромисс с дружественным к Европе правительством Джо Байдена в США. Оправдана ли она?
Предложения США
В Берлине говорят о следующем. Главный аргумент против "Северного потока-2" - это то, что он даст Москве возможность обойти Украину в поставках газа. Поэтому чтобы спасти проект, нужно убрать из рук Кремля этот "козырь" против соседней страны. Если Германия сделает так, что Россия не сможет шантажировать Украину с помощью газопровода, правительство США может согласиться на достройку "Северного потока-2". Так считают в Берлине.
Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рюттген (партия ХДС) предложил, чтобы Россия, США подписали соглашение, которое запретит Москве использовать газопровод как геополитическое оружие против Украины. Правящая коалиция в Берлине теперь думает, как убедить американцев пойти на компромисс. Эксперт СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид предлагает Вашингтону "поставить санкции против строительства газопровода на паузу". В ответ Германия "достроит его, но отложит сертификацию".
Читайте также"Антиевропейский проект": в Польше высказались против "Северного потока-2"Сопредседатель парламентской фракции ХДС Иоганн Вадепул предложил создать на уровне ЕС "механизм включения и выключения Северного потока-2". И все это может привести к тому, что появится готовый газопровод без газа. В ответ на идею создать стоп-механизм для газопровода в компании "Северный поток-2" напоминают о действующем законодательстве.
"Проект получил все разрешения на строительство и работу в Германии, Дании, Швеции и Финляндии. 94% трубопровода уже проложены", - сказал пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.
Кроме того, ЕС установил правила работы газопроводов в своей газовой директиве. Все это нельзя изменить "задним числом". Даже если допустить, что окончательное одобрение Федерального агентства сетей будет отложено, "Газпром" не хочет начинать никакие новые переговоры.
"Украина мерзнет, и мы будем мерзнуть"
Между тем, в Европе растет ответное давление. Европарламент три недели назад призвал страны-участницы отказаться от строительства "Северного потока-2". Евродепутат от" зеленых " Рейнхард Бютикофер требует, чтобы федеральное правительство Германии объяснило, на каких юридических основаниях он хочет договариваться с США об автоматическом выключении российского газопровода.
"Как вы собираетесь ударить по тормозам, когда все разрешения были выданы?",- сказал он в интервью Die Zeit.
Он отметил, что как только "Северный поток-2" будет достроен, безопасность Германии не будет связана с безопасностью Украины. Немецкий политик, который захочет выключить российский газопровод, будет вынужден объяснять своим согражданам: "Украина мерзнет, и мы тоже хотим померзнуть".
Читайте такжеПосле выборов Германия может закрыть "Северный поток-2": названы срокиБаланс сил в Европе тоже меняется. Долгое время Германия могла рассчитывать на поддержку Франции. Ведь французская компания Engie тоже вложила деньги в "Северный поток-2". Однако, в 2019 году Париж выступил против газопровода. Две недели назад госсекретарь по вопросам Европы Клеман Бон сказал, что не поддерживает строительство "Северного потока-2". Президент Эммануэль Макрон сдал назад во время разговора с Ангелой Меркель. Но она хорошо знает: теперь она не может полагаться на Францию в этом вопросе. Австрия, Италия и Испания остаются на немецкой стороне. Но это вся поддержка среди 27 стран-участниц ЕС.
Пока Меркель не передумает, строительство "Северного потока-2" будет продолжаться. Она защищает проект, который запустили министр экономики Зигмар Габриэль вместе с экс-канцлером Герхардом Шредером, воспользовавшись кризисом из-за наплыва беженцев в 2015 году. Они до сих пор отмахиваются от риска, что федеральное правительство по их вине может быть обязанным выплатить миллиарды евро компенсации, если строительство "Северного потока-2" остановится.
Читайте такжеDer Spiegel: "Северный поток-2" - самый большой позор Германии во внешней политикеВместе с тем, враги газопровода надеются, что в какой-то момент Меркель, как и в 2011 году во время ядерной революции, скажет: "Я больше не поддерживаю это". Давление Вашингтона и стран ЕС растет в то же время, когда Россия изо всех сил пытается умышленно навредить отношениям с Европой.
В Москве ежедневно пытаются выставить Алексея Навального как агента Запада. Протесты на улицах называют западными и сравнивают с нападением нацистов на СССР в 1941 году. То, как Кремль унизил Борреля в Москве, лишь усилило позиции критиков газопровода в Европе. Поэтому российские политики сейчас - лучшие союзники против "Северного потока-2".
История "Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
- 18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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