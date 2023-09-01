Минобороны США призвало Северную Корею не предоставлять оружие России для войны против Украины.

Представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга рассказал, где Россия ищет оружие и боеприпасы. Как сообщает "Европейская правда", во время встречи с представителями СМИ он ответил на вопрос, закончилось ли соглашение по вооружениям между группой Вагнера и КНДР, поскольку РФ и Северная Корея договорились об этом же на официальном уровне.

"Вагнер", по сути, закончил свою деятельность. Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что там не ведется много переговоров. Но опять же, более широкий вопрос-это российское правительство, на которое "Вагнер" работал, поддерживая операции в Украине", – сказал чиновник.

Он уточнил: более широкая проблема заключается в том, что РФ ищет "режимы-изгои", включая Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы, оружие.

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"Поэтому мы снова призываем Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять какие-либо виды боеприпасов, которые могут убить невинных гражданских в Украине", – подчеркнул спикер.

Северная Корея и РФ, что известно о сотрудничестве

Напомним, что США предупреждали: Северная Корея может предоставить больше оружия России, которую государство-агрессор планирует использовать против Украины, на территорию которой ворвалась в феврале 2022 года. США ввели санкции в отношении трех организаций, которые они обвинили в причастности к соглашениям по оружию между Северной Кореей и Россией. Дело в том, что Северная Корея поставила в Россию определенные ракеты в прошлом году, и с тех пор Кремль пытается приобрести дополнительные боеприпасы.

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