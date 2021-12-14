Сергея Тихановского 14 декабря приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Лидер оппозиционного движения в Беларуси Светлана Тихановская выразила готовность продолжать борьбу с режимом Лукашенко, несмотря на принятый судом Гомеля "приговор" ее мужу.

Об этом говорится в видео ответа Тихановской в Telegram.

Политик пояснила, что записывает реакцию до принятия судом решения: "Я представляю, какая там будет цифра, и будет очень сложно ее психологически принять".

Она подчеркнула, что любой срок по соображениям политической борьбы "это ненормально, это незаконно и это не то, с чем можно мириться".

"Поэтому, комментируя этот так называемый "приговор", я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пробовать делать что-то очень сложное, возможно, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси", – подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что будет продолжать "отправлять открытки, рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом".

"И все, что я делаю, я делаю ради этого момента. Такой персональный момент есть у каждого человека. Осталось решить, что каждый готов сделать, чтобы быстрее осуществить нашу мечту", - подытожила Тихановская.

Что предшествовало

14 декабря "суд" в Гомеле дал Сергею Тихановскому 18 лет колонии строгого режима за якобы организацию массовых беспорядков, разжигание социальной розни и препятствование работе ЦИК.

"Приговоры" получили еще пятеро обвиняемых в причастности к событиям в Беларуси летом 2020 года.

Белорусский блогер и активист Сергей Тихановский в мае объявил о намерениях баллотироваться на пост президента страны, но ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации. Тогда заявку на участие в выборах подала его жена Светлана.

29 мая его задержали. 4 июня силовики в ходе обысков обнаружили на даче у Тихановского 900 тысяч долларов США. Его жена Светлана заявила, что никогда не видела этих денег.

Протесты в Беларуси и отношения Лукашенко с Путиным

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования управляемыми Лукашенко правоохранительными органами.

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Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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Автор: Яна Ставская