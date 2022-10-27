В министерстве заявили, что политики, которые хотят понравиться Путину, должны осознавать, что призывают Россию к продолжению ее преступлений против Украины.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова итальянского сенатора Массимилиано Ромео о том, что международное сообщество должно решать судьбу войны, развязанной Россией, вместо украинцев.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии УНИАН.

"Заявление итальянского сенатора отражает его личное мнение. Премьер-министр Джорджия Мелони четко артикулировала позицию Италии: и о необходимости продолжения поддержки Украины на фоне российской агрессии, и о безоговорочном праве украинцев определять свое будущее", - подчеркнул Николенко.

"Почти в каждой стране найдутся политики, которые постараются понравиться Путину. В то же время они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют Россию к продолжению ее преступлений против Украины. Но без мира в Украине не будет мира в Европе. Поэтому в победе украинцев должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы, если они действительно заботятся об интересах своей страны", - отметил Николенко.

Что сказал Ромео

Как сообщает издание Euractiv,

итальянский сенатор от партии "Лига" Массимилиано Ромео заявил, что украинцы не должны самостоятельно принимать все решения об их будущем в связи с российским вторжением. Однако он считает, что международное сообщество должно играть роль, учитывая интересы Украины.

Этот комментарий появился в ответ на слова нового премьера Италии Джорджии Мелони, которая четко поддержала Украину и партнеров НАТО в борьбе против российской агрессии, но отметила, что именно украинцы должны решать, как война должна быть урегулирована.

"Это немного грубо слышать, что "украинцы" решат. Конечно, мы должны уважать волю украинцев, но будет лучше сказать, что международное сообщество решит в интересах Украины", - отметил Ромео.

Позиция Италии относительно войны в Украине

Новая премьер Италии Джорджия Мелони после своего избрания четко заявила, что будет поддерживать усилия Украины по отвоеванию своих территории.

Во время выступления в парламенте 26 октября глава итальянского правительства отметила: "Мира можно достичь, поддержав Украину... это единственный шанс, чтобы вести переговоры... Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками, принимая во внимание волю украинского народа".

К альянсу "Братьев Италии" во главе с Мэлони вошли также партии пророссийских политиков Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Представители этих сил в последнее время делали неоднозначные заявления относительно Украины и России. Например, новоизбранный спикер нижней палаты от "Лиги" Лоренцо Фонтана недавно заявлял, что санкции против РФ "могут стать бумерангом" для Италии.

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