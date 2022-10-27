Мелони неоднократно заявляла о поддержке Киева, в то время как ее союзники по коалиции Берлускони и Сальвини были гораздо более двойственными в этом вопросе.

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони пообещала продолжать предоставлять военную помощь Украине.

Об этом шла речь во время ее выступления в итальянском парламенте, цитирует Reuters.

Мелони подчеркнула, что поставки оружия являются единственным средством достижения справедливого мира в Украине.

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"Мира можно достичь, поддержав Украину... это единственный шанс, чтобы вести переговоры... Мы должны работать на мир, и мы будем делать это в полном согласии с нашими западными союзниками, принимая во внимание волю украинского народа", - отметила премьер.

Избрание Мелони: чего ждать Украине от Италии

Джорджия Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии. Ее правительство - самое правое со времен Второй мировой - заменило администрацию национального единства во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги.

К альянсу "Братьев Италии" во главе с Мэлони вошли также партии пророссийских политиков Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Представители этих сил в последнее время делали неоднозначные заявления относительно Украины и России. Например, новоизбранный спикер нижней палаты от "Лиги" Лоренцо Фонтана недавно заявлял, что санкции против РФ "могут стать бумерангом" для Италии.

Сама Мэлони заявляла о "верной поддержке" Украины, а также предупредила, что ее кабинет будет "пронатовским" и станет полноправной частью Европы: "Италия с нашим правительством никогда не будет слабым звеном на Западе".

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