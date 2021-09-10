Служба будет публиковать новые снимки в течение нескольких дней в преддверии 20-летия со дня террористической атаки.

Секретная служба США опубликовала фотографии с места терактов 11 сентября 2001 года, часть из которых ранее не публиковалась.

Снимки, которые предоставили сотрудники службы, работавшие вблизи места трагедии, появились на странице службы в Twitter.

Служба будет публиковать новые снимки в течение нескольких дней в преддверии 20-летия со дня террористической атаки на Всемирный торговый центр.

"Никогда не забудем", - гласят надписи фото.

Серия из четырёх террористических актов в Нью-Йорке произошла в 2001 году. Они стали крупнейшими в истории по числу жертв.

В результате терактов погибли 2977 человек (не считая 19 камикадзе), большая часть жертв была в башнях-близнецах.

На борту четырех самолетов находились в сумме 246 пассажиров и членов экипажа. Все погибли.

В башнях-близнецах погибли на месте или умерли от ран 2606 человек. В здании Пентагона погибли 125 человек.

Акцию спланировали, находясь в Афганистане, лидеры сетевой организации исламских экстремистов "Аль-Каида"; Афганистан тогда был под контролем талибов.

"Аль-Каида" во главе с саудовцем Усамой бен Ладеном обвиняла США и их союзников в разжигании конфликтов в исламском мире.

Автор: Денис Прядко