Так, приспешник Путина считает, что Киев должен "признать "ЛДНР", Запорожье, Херсон и Крым российскими".

Глава Чечни Рамзан Кадыров разразился очередной порцией угроз в адрес Киева в ответ на озвученные президентом Украины условия по переговорам с Россией, развязавшей войну.

Соответствующее абсурдное обращение Кадыров обнародовал в своем Телеграмм-канале. Приспешник Путина считает, что агрессор вправе диктовать свои условия переговоров.

Кадыров озвучил свои бредовые условия для переговоров РФ с властями Украины по войне. Так, он считает, что Киев должен "признать "ЛДНР", Запорожье, Херсон и Крым российскими".

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Также он повторил бредни российской пропаганды, якобы Украина должна выдать "всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением".

Кроме того, глава Чечни уверен, что в Республике найдутся добровольцы, в том числе и он, которые будут воевать и дальше против Украины, если "вдруг случится невозможное, и СВО (так - "специальная военная операция" - РФ называет войну, - УНИАН.) закончится без соблюдения этих условий".

"Добровольцев, оружия и энтузиазма у нас хватит, чтобы выполнить приказ верховного главнокомандующего и отбить у сатанистов желание выступать против России", - написал Кадыров.

Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты-кадыровцы принимают в нем участие. Часто их критикуют за то, что они лишь снимают "видосики" на передовой, из-за чего их прозвали TikTok-воинами.

Переговоры Украины с Россией

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил об условиях для начала переговоров с Россией. Среди них - восстановление территориальной целостности Украины, возмещение убытков, а также наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

В тот же день в Офисе президента заявили, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с РФ. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, главное условие для начала переговоров – вывод российских войск с территории Украины.

В конце октября 2022 года Зеленский заявлял, что Украина не рассматривает переговоры с Российской Федерацией.

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