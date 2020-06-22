Дело MH17: адвокат Пулатова утверждает, что доказательства следствия опираются на “экспертные заключения”

Защита считает, что следствие не установило мотив для запуска ракеты и неизвестно, кто дал инструкции для запуска ракеты.

Адвокат подозреваемого в сбитии самолета рейса MH17 Олега Пулатова (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", утверждает, что доказательства официального следствия о сбитии самолета из зенитно-ракетной установки "Бук" опираются на "экспертные выводы".

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание Окружного суда Гааги, которое проходит в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама), транслируется на официальном сайте, посвященном судебному процессу по делу MH17.

Судебные слушания начались с представления стороной защиты своей позиции относительно расследования дела MH17. Ни один из четырех подозреваемых лично не явился на заседание, однако интересы подозреваемого гражданина Российской Федерации Олега Пулатова представляют адвокаты Баудевейн ван Эйк и Сабина тен Дуссхате.

Как утверждает защита, "из-за ситуации с войной на Донбассе чрезвычайно трудно найти каких-либо свидетелей и заслушать их в определенное время".

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По словам адвокатов, существует много ограничений и препятствий, которые затрудняют расследование, что могло повлиять на результаты следственных действий.

"На месте катастрофы было невозможно провести уголовное расследование, и прокуратура не имела возможности оградить место падения от внешнего мира", - сказал ван Эйк.

Адвокат отметил, что только около 30% обломков самолета было найдено и было невозможно восстановить эти обломки должным образом для судебно-уголовной экспертизы.

Защита настаивает на том, что Государственная прокуратура Нидерландов, возглавляющая расследование в рамках Совместной следственной группы, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, не смогла обеспечить получение образцов грунта с места крушения самолета сразу после его падения, а также образцов грунта с места запуска ракеты.

“Никогда не был идентифицирован мотив для запуска ракеты”, - сказал адвокат.

Также он подчеркивает, что в Нидерландах нет опыта расследования уголовных дел, касающихся запуска ракет, и особенно запуска ракеты на расстояние 10 км в воздух из зенитно-ракетной установки "Бук" или любого другого ЗРК. Как подчеркнул ван Эйк, Нидерланды не имеют опыта анализа повреждений, которые были нанесены самолету после запуска ракеты ЗРК такого типа.

Сторона защиты Пулатова заявляет, что официальное следствие с самого начала приоритетной рассматривает версию сбивания самолета из ЗРК "Бук".

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В то же время защитники считают, что расследование еще не завершено и дело против Пулатова еще далеко от готовности для рассмотрения в суде.

"До сих пор неизвестно, кто дал инструкции для запуска ракеты и с какой целью она была запущена", - утверждает адвокат.

Он заявляет, что доказательства следствия в значительной мере опираются на "экспертные выводы", и нет свидетелей, которые могли бы видеть, что произошло на высоте 10 км.

По его словам, расследование сталкивается со многими ограничениями, и поэтому возникает вопрос: возможно ли подготовить материалы с достаточным уровнем достоверности?

В то же время, во время слушаний сторона защиты продемонстрировала видео из оккупированного в 2014 году Славянска, откуда представитель пророссийских боевиков отрицала факт сбивания самолета рейса MH17 боевиками, и в небе летали украинские военные самолеты.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начался 9 марта 2020 года.

Однако четверо подозреваемых не явились на судебное заседание.

В то же время суд заявил о готовности заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

В заседании принимали участие защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовал российский адвокат Елена Кутьина.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тыс. страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате.

В суд от прокуроров поступила информация, что 49 родственников, желают воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию об ожиданиях от суда и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.

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