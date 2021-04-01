Страны намерены добиться наказания виновных в сбитии украинского самолета.

Украина и Канада готовятся к новому этапу переговоров с Ираном по делу сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с канадским коллегой Марком Гарно.

"Собеседники скоординировали дальнейшие действия по формированию общей позиции к следующему этапу переговоров с Ираном относительно сбития рейса «Международных авиалиний Украины» PS752. Стороны подтвердили неизменный приоритет достижения справедливости для жертв и их родственников, обеспечения неотвратимости наказания виновных в этой трагедии", - говорится в сообщении.

Отдельной темой разговора стала дальнейшая работа новосозданной украинско-канадской рабочей группы по вопросам мобильности.

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Сбитие самолета МАУ: что известно о трагедии и переговорах с Ираном

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.

Руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном относительно катастрофы украинского самолета Евгений Енин заявил, что Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Недавно стало известно о появлении секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о катастрофе украинского самолета. По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, на которых человек, которого источники идентифицировали как главу Министерства иностранных дел Ирана, обсуждает вероятность того, что самолет МАУ сбили преднамеренно.

В конце февраля 2021 года Украина передала иранской стороне замечания и предложения к проекту отчета о причинах катастрофы самолета и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.

17 марта Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и с манипуляциями обнародовал окончательный отчет о техническом расследовании сбития украинского самолета.

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Автор: Виталий Саенко