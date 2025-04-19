Тегеран утверждает, что Совет Международной организации гражданской авиации не имеет полномочий принимать решения по делу авиакатастрофы.

Иран в четверг подал иск в Международный суд против Украины и еще трех стран - Канады, Швеции и Великобритании - из-за решения, принятого Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO), связанного со сбитием пассажирского самолета МАУ в 2020 году.

В иске, размещенном на сайте Международного суда, Иран утверждает, что Совет ICAO не имеет полномочий принимать решения по делу авиакатастрофы МАУ, и его решение является юридически недействительным и не имеет силы. Кроме того, отмечается, что поскольку нет доказательств присутствия граждан Соединенного Королевства на борту рейса PS752, Великобритания не имеет права участвовать в разбирательстве в Совете ICAO.

При этом в своем заявлении Тегеран утверждает, что его военные сбили рейс PS752 "непреднамеренно и из-за человеческой ошибки".

Видео дня

"Иранские военные неправильно определили и нацелили полет двух ракет без получения разрешения, что противоречит обязательным военным нормам", - говорится в заявлении, при этом указывается, что иранские военные находились в "периоде повышенной боевой готовности... в ожидании возможного нападения вооруженных сил США".

Сбитие самолета МАУ - что надо знать

8 января 2020 года вскоре после вылета потерпел катастрофу рейс PS752 "Международных авиалиний Украины". Он выполнял полет из Тегерана в Киев. На борту было 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа, а также двое пассажиров были гражданами Украины. Также на борту находились граждане Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Ирана. Не выжил никто.

Через несколько дней после катастрофы Иран признал, что борт был "случайно" сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции.

17 марта 2021 года Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Там было сказано, самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы противовоздушной обороны, который определил его как вражескую цель. В МИД Украины этот документ назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В 2023 году Международная группа по координации помощи жертвам самолета Международных авиалиний Украины (рейс PS752), которую представляют Украина, Канада, Швеция и Великобритания, подала в Международный суд ООН иск против Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: