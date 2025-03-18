Тегеран пытался оспорить юрисдикцию Совета ICAO, где рассматривается жалоба.

Иран пытался сорвать рассмотрение дела о сбитии самолета Международных авиалиний Украины (МАУ). Рейс PS752 был сбит вскоре после вылета в январе 2022 года.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Иран пытался оспорить юрисдикцию Совета ICAO (Международная организация гражданской авиации) в отношении поданной против Тегерана жалобы, связанной со сбитием пассажирского самолета.

"Сегодня в ICAO мы помешали Ирану избежать ответственности за сбитие самолета рейса PS752. Иран пытался отрицать юрисдикцию Совета ICAO", – говорится в заявлении главы МИД.

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Однако, по словам Сибиги, Совет принял решение в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании, переведя дело к рассмотрению по существу.

"Мы продолжим работать вместе, чтобы привлечь Иран к ответственности", – подчеркнул Сибига.

Сбитие самолета МАУ

8 января 2020 года вскоре после вылета потерпел катастрофу рейс PS752 "Международных авиалиний Украины". Он выполнял полет из Тегерана в Киев.

На борту было 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа, а также двое пассажиров были гражданами Украины. Также на борту находились граждане Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Ирана. Не выжил никто.

Через несколько дней после катастрофы Иран признал, что борт был "случайно" сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции.

17 марта 2021 года Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Там было сказано, самолет уничтожили из-за ошибки оператора системы противовоздушной обороны, который определил его как вражескую цель. В МИД Украины этот документ назвали "циничной попыткой скрыть истинные причины сбития самолета".

В январе 2022 года стало известно, что Иран категорически отказался от коллективных переговоров по выплате репараций за сбитый самолет МАУ.

В апреле 2023 года в Иране отправили в тюрьму 10 военнослужащих вооруженных сил по обвинению в причастности к сбитию пассажирского борта.

В 2023 году Международная группа по координации помощи жертвам самолета Международных авиалиний Украины (рейс PS752), которую представляют Украина, Канада, Швеция и Великобритания, подала в Международный суд ООН иск против Ирана.

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