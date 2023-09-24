Во время выступления в ООН глава МИД Саудовской Аравии заявил, что Королевство оказывает поддержку международным усилиям, направленную на установление мира.

Саудовская Аравия готова продолжать прилагать посреднические усилия для достижения мирного урегулирования российской агрессии против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Укринформ.

"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство в очередной раз призывает к прекращению этого кризиса, ограничению его негативных последствий для безопасности и стабильности во всем мире. Королевство подчеркивает необходимость прилагать все возможные усилия для прекращения этого кризиса и разрешения споров мирным путем, уважении к принципам международного права и стремлении к сохранению безопасности и интересов всех", - сказал он.

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Фархан Аль Сауд указал на то, что руководство Саудовской Аравии оказывает поддержку международным усилиям, направленную на установление мира. В частности, Королевство предоставило "свои добрые услуги" с целью освобождения пленных разных национальностей, а также пригласило Украину принять участие в саммите Лиги арабских государств, который прошел в Джидде.

"Кроме того, в начале августа прошлого года Королевство принимало встречу советников по вопросам национальной безопасности и представителей более 40 стран и международных организаций, и Королевство подтверждает свою готовность продолжать прикладывать посреднические усилия между двумя сторонами кризиса", - сказал принц Файсал бин Фархан Аль Сауд.

Саммит в Джидде - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале августа в Джидде (Саудовская Аравия), состоялась встреча дипломатов ведущих стран мира. Она была посвящена ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.

В частности, в саммите приняли участие представители более 40 стран, в том числе Китай. Пекин принимал активное участие в саммите и, по данным источников немецкого издания Spiegel, отправил "положительный" сигнал о проведении подобных встреч в будущем.

На полях встречи представители Украины проводили также двусторонние переговоры с партнерами. В офисе президента оценили консультации как "очень продуктивные".

Осенью пройдет саммит на уровне лидеров государств по реализации предложенной Украиной Формулы мира.

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