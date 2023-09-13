Глава МИД РФ снова обвинил "злой Запад" во лжи.

Российская Федерация и Китай откажутся от санкций против Северной Кореи. Ограничения должны были сдерживать развитие ядерной и ракетной программы Пхеньяна.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи лидера КНДР Ким Чен Инна и президента России Владимиром Путиным заявил, что санкции "вводились в совершенно другой геополитической обстановке". По его словам, тогда были "проблемы с завязыванием диалога". При этом он не забыл про "злой Запад", который "всех обманул".

"С момента принятия последней резолюции мы твердо сказали, что больше санкций не будет против Северной Кореи. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры. Прежде всего потому, что параллельно с теми мерами, которые принимал Совет безопасности принимал все западные коллеги обещали решать гуманитарные проблемы – это была очередная ложь", - выдал глава МИД РФ.

Кроме того, он рассказал о проекте резолюции о "решении гуманитарных вопросов в КНДР", а также "укреплении безопасности" в северо-восточной части корейского полуострова.

"Вместо этого США с Японией и Южной Кореей, подключая англичан и австралийцев и Новую Зеландию занимаются накачиванием вооружения. Переносят на корейский полуостров свои элементы стратегических сил и пошли разговоры, что в том или ином виде ядерное оружие появилось в Южной Корее и Японии" - оправдался Лавров.

Стоит отметить, что международные санкции в отношении Северной Кореи за развитие ядерной и ракетной программы вводили Совбез ООН, Китай и Россия. Ранее уже были подозрения, что Москва и Пекин нарушают санкционный режим, который поддержали.

Власти Китая пока что не прокомментировали заявление глава российского внешнеполитического ведомства.

Визит Ким Чен Ынна в Россию - последние новости

13 сентября президент РФ Владимир Путин встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный".

По словам российского диктатора, его коллега "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Москва поможет Пхеньяну построить спутники. В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что "КНДР всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

Отмечается, что главной темой встречи диктаторов - поставка северокорейского вооружения армии РФ для войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: