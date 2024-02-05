Санкции коснутся только 250 человек или субъектов, говорит он.

Новый пакет европейских санкций против Российской Федерации будет самым слабым за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, ссылаясь на своих собеседников. По его словам, следующий пакет санкций ЕС будет состоять только из запрета на выдачу виз/замораживания активов примерно 250 человек/субъектов.

"Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украине это будет самый слабый и неамбициозный пакет на сегодняшний день", - отметил журналист в микроблоге X (ранее Twitter).

Санкции против России: последние новости

Как сообщал УНИАН, в декабре был утвержден 12-й пакет европейских санкций, который предусматривает запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу бриллиантов из России.

СМИ писали, что в следующем пакете может быть введено эмбарго в отношении российских алюминиевых изделий, это должно оказать давление на российскую энергетику.

Также сообщалось, что Европейский Союз хочет утвердить новые санкции еще до второй годовщины полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину.

Напомним, что 29 января Совет Евросоюза продлил действие санкций против РФ до 31 июля этого года.

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